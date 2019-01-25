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Аналитики назвали недостатки бескнопочных смартфонов Vivo и Meizu

Компании Vivo и Meizu вскоре начнут поставлять на рынок бескнопочные смартфоны в стеклянном корпусе. Аналитики мира технологий изучили аппараты Vivo APEX 2019 Concept и Meizu Zero, назвав их недостатки.
Аналитики назвали недостатки бескнопочных смартфонов Vivo и Meizu

Данные смартфоны работают на беспроводной зарядке, и этот механизм функционирует хуже обычных аналогов. Спустя время улучшенная технология сделает пользование более приятным, но о точных сроках модернизации не сообщается. Также важно отметить регулярно работающие кнопки. Действуют они на платформе программного обеспечения, которое часто приводит к ошибкам.

Следующий минус - тактильное управление. Юзеры не могут печатать слова, не глядя на дисплей. Многие лица не отличаются хорошими навыками набора, а с внедрением «невидимых клавиш» нужно постоянно проверять- выполнено требуемое действие или нет. Отсутствие швов делает смартфоны Vivo и Meizu устойчивыми к изгибу, но они сильнее подвергаются разрушениям.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00

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