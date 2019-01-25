Аналитики назвали недостатки бескнопочных смартфонов Vivo и Meizu





Данные смартфоны работают на беспроводной зарядке, и этот механизм функционирует хуже обычных аналогов. Спустя время улучшенная технология сделает пользование более приятным, но о точных сроках модернизации не сообщается. Также важно отметить регулярно работающие кнопки. Действуют они на платформе программного обеспечения, которое часто приводит к ошибкам.Следующий минус - тактильное управление. Юзеры не могут печатать слова, не глядя на дисплей. Многие лица не отличаются хорошими навыками набора, а с внедрением «невидимых клавиш» нужно постоянно проверять- выполнено требуемое действие или нет. Отсутствие швов делает смартфоны Vivo и Meizu устойчивыми к изгибу, но они сильнее подвергаются разрушениям.