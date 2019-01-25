Жена Рената Давлетьярова Женя Малахова появилась на премьере хоррора "Рассвет" в прозрачном боди





Премьера мистической картины под названием "Рассвет" прошла 24 января в московском киноцентре под названем "Октябрь". Кинофильм был представлен режиссером Павлом Сидоровым и продюсерами Дмитрием Литвиновым и Владиславом Северцевым. Главные роли в хорроре исполнили: Александр Молочников, Анна Слю и Александра Дроздова.Посетить показ "Рассвета" пришли многие отечественные знаменитости. 30-летняя Малахова выбрала весьма повседневный наряд для мероприятия. Актриса предпочла черные джинсы, прозрачное боди и ботинки. Девушка решила сделать акцент на бюст, и у нее это неплохо получилось.На красной дорожке перед показом успела сфотографироваться не только супруга Рената Давлетьярова, но и Маша Цигаль, Полина Филоненко, Алексадр Гордон, Надежда Михалкова и многие другие.