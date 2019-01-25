Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может получить «Сезар» за фильм «Честный человек»
Лили-Роуз Депп попала в список претендентов на получение премии «Сезар». Дочь Джонни Деппа может превзойти достижения знаменитого отца, поскольку уже в 19 лет оказалась в коротком списке номинантов французского престижного кинофестиваля.
Молодая актриса претендует на получение «Сезар» в качестве «многообещающей актрисы». При получении данной награды дочь Джонни Деппа станет лауреатом европейского аналога «Оскара» на 17 лет ранее знаменитого актёра. Сам Депп получил почетную награду «Сезар» только в возрасте 36 лет.
Лили-Роуз Депп номинировали за съемки в ленте «Честный человек». В этой картине она сыграла роль героини. В рамках картины она пытается привлечь внимание мужчины, в которого сильно влюблена. Для молодой актрисы это станет второй попыткой получить награду от французских экспертов отрасли. В 2017-м она появилась в коротком списке за участие в съемках картины «Танцовщица».
Молодая актриса претендует на получение «Сезар» в качестве «многообещающей актрисы». При получении данной награды дочь Джонни Деппа станет лауреатом европейского аналога «Оскара» на 17 лет ранее знаменитого актёра. Сам Депп получил почетную награду «Сезар» только в возрасте 36 лет.
Лили-Роуз Депп номинировали за съемки в ленте «Честный человек». В этой картине она сыграла роль героини. В рамках картины она пытается привлечь внимание мужчины, в которого сильно влюблена. Для молодой актрисы это станет второй попыткой получить награду от французских экспертов отрасли. В 2017-м она появилась в коротком списке за участие в съемках картины «Танцовщица».
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:55