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Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может получить «Сезар» за фильм «Честный человек»

Лили-Роуз Депп попала в список претендентов на получение премии «Сезар». Дочь Джонни Деппа может превзойти достижения знаменитого отца, поскольку уже в 19 лет оказалась в коротком списке номинантов французского престижного кинофестиваля.
Дочь Джоннни Деппа в 19 лет может получить «Сезар» за фильм «Честный человек»

Молодая актриса претендует на получение «Сезар» в качестве «многообещающей актрисы». При получении данной награды дочь Джонни Деппа станет лауреатом европейского аналога «Оскара» на 17 лет ранее знаменитого актёра. Сам Депп получил почетную награду «Сезар» только в возрасте 36 лет.

Лили-Роуз Депп номинировали за съемки в ленте «Честный человек». В этой картине она сыграла роль героини. В рамках картины она пытается привлечь внимание мужчины, в которого сильно влюблена. Для молодой актрисы это станет второй попыткой получить награду от французских экспертов отрасли. В 2017-м она появилась в коротком списке за участие в съемках картины «Танцовщица».



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:55

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