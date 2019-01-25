Яна Рудковская показала в Instagram фото в алых ботфортах и платье от Ульяны Сергеенко
Яна Рудковская организовала фотосессию в необычном стиле, кадр из которой показала в Instagram. Наряд 44-летней продюсера состоял из платье, созданного Ульяной Сергеенко, а также алых лаковых ботфортов.
Яна Рудковская достаточно часто показывает поклонникам в Instagram фото, на которых позирует в самых разных дизайнерских нарядах. Чаще прочих она использует продукты от бренда Dior. В составе гардероба продюсера трудно встретить вещи, которые куплены в рамках распродажи. Показывая в собственном Instagram наряды от разных известных дизайнеров Рудковская достаточно часто посещает Недели моды, проходящие в разных уголках мира. Знаменитость регулярно появляется на светских мероприятиях, а также старается соответствовать новым тенденциям в мире моды.
На странице собственного микроблога жена Евгения Плющенко разместила новые фото всего несколько часов назад. За это время пользователи оставили свыше 32 тысяч отметок «Нравится».
Яна Рудковская достаточно часто показывает поклонникам в Instagram фото, на которых позирует в самых разных дизайнерских нарядах. Чаще прочих она использует продукты от бренда Dior. В составе гардероба продюсера трудно встретить вещи, которые куплены в рамках распродажи. Показывая в собственном Instagram наряды от разных известных дизайнеров Рудковская достаточно часто посещает Недели моды, проходящие в разных уголках мира. Знаменитость регулярно появляется на светских мероприятиях, а также старается соответствовать новым тенденциям в мире моды.
На странице собственного микроблога жена Евгения Плющенко разместила новые фото всего несколько часов назад. За это время пользователи оставили свыше 32 тысяч отметок «Нравится».
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:48