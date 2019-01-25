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Яна Рудковская показала в Instagram фото в алых ботфортах и платье от Ульяны Сергеенко

Яна Рудковская организовала фотосессию в необычном стиле, кадр из которой показала в Instagram. Наряд 44-летней продюсера состоял из платье, созданного Ульяной Сергеенко, а также алых лаковых ботфортов.
Яна Рудковская показала в Instagram фото в алых ботфортах и платье от Ульяны Сергеенко

Яна Рудковская достаточно часто показывает поклонникам в Instagram фото, на которых позирует в самых разных дизайнерских нарядах. Чаще прочих она использует продукты от бренда Dior. В составе гардероба продюсера трудно встретить вещи, которые куплены в рамках распродажи. Показывая в собственном Instagram наряды от разных известных дизайнеров Рудковская достаточно часто посещает Недели моды, проходящие в разных уголках мира. Знаменитость регулярно появляется на светских мероприятиях, а также старается соответствовать новым тенденциям в мире моды.

На странице собственного микроблога жена Евгения Плющенко разместила новые фото всего несколько часов назад. За это время пользователи оставили свыше 32 тысяч отметок «Нравится».



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:48

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