Яна Рудковская показала в Instagram фото в алых ботфортах и платье от Ульяны Сергеенко

Яна Рудковская достаточно часто показывает поклонникам в Instagram фото, на которых позирует в самых разных дизайнерских нарядах. Чаще прочих она использует продукты от бренда Dior. В составе гардероба продюсера трудно встретить вещи, которые куплены в рамках распродажи. Показывая в собственном Instagram наряды от разных известных дизайнеров Рудковская достаточно часто посещает Недели моды, проходящие в разных уголках мира. Знаменитость регулярно появляется на светских мероприятиях, а также старается соответствовать новым тенденциям в мире моды.На странице собственного микроблога жена Евгения Плющенко разместила новые фото всего несколько часов назад. За это время пользователи оставили свыше 32 тысяч отметок «Нравится».