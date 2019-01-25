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Пользователи Instagram смогут добавлять фильмы Netflix в Stories

Главы Instagram и Netflix обговорили все вопросы взаимодействия. Интернет-юзеры благодаря их сотрудничеству смогут обмениваться советами с друзьями, выкладывая кинопроекты в историю.
Пользователи Instagram смогут добавлять фильмы Netflix в Stories

Представители телестудии порадовали своих пользователей патчем для одноименного приложения, который функционирует на смартфонах iPhone. Их владельцы теперь смогут обговаривать с остальными фолловерами контент, связанный с популярными новинками в мире кино. Для этого следует выделить наименование ленты и поделиться им. Потом на дисплее откроется перечень возможностей, в том числе и Stories. Подписчики Instagram благодаря нововведению могут добавлять анимации к обложке фильма. Остальным юзерам будут приходить ссылки в сообщениях на Netflix, которая продолжит активно функционировать в течение 24 часов.

Прежде Netflix приобрела права на выпущенный в РФ фильм "Лучше, чем люди" про андроидов. Авторы проекта израсходовали на его создание 320 миллионов рублей, но за права получили всего миллион долларов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:37

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