Пользователи Instagram смогут добавлять фильмы Netflix в Stories
Главы Instagram и Netflix обговорили все вопросы взаимодействия. Интернет-юзеры благодаря их сотрудничеству смогут обмениваться советами с друзьями, выкладывая кинопроекты в историю.
Представители телестудии порадовали своих пользователей патчем для одноименного приложения, который функционирует на смартфонах iPhone. Их владельцы теперь смогут обговаривать с остальными фолловерами контент, связанный с популярными новинками в мире кино. Для этого следует выделить наименование ленты и поделиться им. Потом на дисплее откроется перечень возможностей, в том числе и Stories. Подписчики Instagram благодаря нововведению могут добавлять анимации к обложке фильма. Остальным юзерам будут приходить ссылки в сообщениях на Netflix, которая продолжит активно функционировать в течение 24 часов.
Прежде Netflix приобрела права на выпущенный в РФ фильм "Лучше, чем люди" про андроидов. Авторы проекта израсходовали на его создание 320 миллионов рублей, но за права получили всего миллион долларов.
Представители телестудии порадовали своих пользователей патчем для одноименного приложения, который функционирует на смартфонах iPhone. Их владельцы теперь смогут обговаривать с остальными фолловерами контент, связанный с популярными новинками в мире кино. Для этого следует выделить наименование ленты и поделиться им. Потом на дисплее откроется перечень возможностей, в том числе и Stories. Подписчики Instagram благодаря нововведению могут добавлять анимации к обложке фильма. Остальным юзерам будут приходить ссылки в сообщениях на Netflix, которая продолжит активно функционировать в течение 24 часов.
Прежде Netflix приобрела права на выпущенный в РФ фильм "Лучше, чем люди" про андроидов. Авторы проекта израсходовали на его создание 320 миллионов рублей, но за права получили всего миллион долларов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:37