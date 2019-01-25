Меховая шубка Ольги Бузовой вызвала шквал критики со стороны зоозащитников

«Бузова, ты вообще понимаешь, сколько пришлось убить бедных шиншилл, чтобы ты смогла в этой шубке выплясывать? Я была уверена, что ты не такая, ведь у тебя дома столько собак.. А оказалось.. Очень разочаровала ты меня!», - пишут в Сети.





