Меховая шубка Ольги Бузовой вызвала шквал критики со стороны зоозащитников
По мнению зоозащитников, новоявленная российская певица Ольга Бузова пропагандирует моду на «истребление животных ради красоты».
Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новые публикации, на которых она запечатлена в роскошной меховой шубке.
Эти кадры, как оказалось, шокировали многих интернет-пользователей, которые несмотря на то, что не стали считать, сколько денег Бузова тратит на свой гардероб, все-таки подчеркнули, что это не является правильным, когда телезнаменитость носит шубу, как накидку, лишая при этом наряд своего прямого назначения.
Впрочем, больше всего фолловеров возмутило то, что Бузова сначала принялась «скакать» по всему балкону, красуясь на камеру, а потом и вовсе начала то и дело заявлять, что безумно счастлива, хвастаясь своей роскошной меховой шубкой. По словам певицы, ее очень порадовал снег в Куршевеле, который, по всей видимости, не похож на снег, который идет в столице.
Также Бузова пригласила всех своих подписчиков потанцевать, указывая на то, что в Куршевеле она еще не танцевала под свои любимые песни. За считанные часы свежий видеоролик Ольги набрал больше одного миллиона просмотров. Однако зоозащитники не стали молчать и жестко высказались в адрес поющей телеведущей.
Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новые публикации, на которых она запечатлена в роскошной меховой шубке.
Эти кадры, как оказалось, шокировали многих интернет-пользователей, которые несмотря на то, что не стали считать, сколько денег Бузова тратит на свой гардероб, все-таки подчеркнули, что это не является правильным, когда телезнаменитость носит шубу, как накидку, лишая при этом наряд своего прямого назначения.
Впрочем, больше всего фолловеров возмутило то, что Бузова сначала принялась «скакать» по всему балкону, красуясь на камеру, а потом и вовсе начала то и дело заявлять, что безумно счастлива, хвастаясь своей роскошной меховой шубкой. По словам певицы, ее очень порадовал снег в Куршевеле, который, по всей видимости, не похож на снег, который идет в столице.
Также Бузова пригласила всех своих подписчиков потанцевать, указывая на то, что в Куршевеле она еще не танцевала под свои любимые песни. За считанные часы свежий видеоролик Ольги набрал больше одного миллиона просмотров. Однако зоозащитники не стали молчать и жестко высказались в адрес поющей телеведущей.
«Бузова, ты вообще понимаешь, сколько пришлось убить бедных шиншилл, чтобы ты смогла в этой шубке выплясывать? Я была уверена, что ты не такая, ведь у тебя дома столько собак.. А оказалось.. Очень разочаровала ты меня!», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10