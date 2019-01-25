Навка поздравила всех своих тезок с Татьяниным днем
Татьяна Навка поздравила всех поклонников с Татьяниным днем. По словам фигуристки, в этот праздник в доме каждой Татьяны должны быть тепло и уют.
Навка старается демонстрировать все особенности собственной жизни, включая времяпровождение с семьей. Она уделяет много времени воспитанию дочери и часто устраивает ей пышные праздники. В то же время, фигуристка редко посещает торжественные мероприятия вместе с супругом Дмитрием Песковым. В честь Татьяниного дня она решила обнародовать торжественный пост на своей странице в Instagram с поздравлениями.
«Хочу поздравить всех Татьян с Днем Ангела. Сегодня он должен хранить вас, как никогда», - рассказала Навка под публикацией. Также она решила вспомнить о Дне студента, который приходится на аналогичную дату. В свое время она вела активный образ жизни, будучи ученицей вуза, чего пожелала и всем, кто сейчас занимается учебой.
Поклонники поблагодарили Татьяну Навку за теплые слова и пожелали ей всего самого лучшего в праздник. Публикация со снимком фигуристки за считанные часы собрала более 5 тысяч лайков и массу комментариев.
Навка старается демонстрировать все особенности собственной жизни, включая времяпровождение с семьей. Она уделяет много времени воспитанию дочери и часто устраивает ей пышные праздники. В то же время, фигуристка редко посещает торжественные мероприятия вместе с супругом Дмитрием Песковым. В честь Татьяниного дня она решила обнародовать торжественный пост на своей странице в Instagram с поздравлениями.
«Хочу поздравить всех Татьян с Днем Ангела. Сегодня он должен хранить вас, как никогда», - рассказала Навка под публикацией. Также она решила вспомнить о Дне студента, который приходится на аналогичную дату. В свое время она вела активный образ жизни, будучи ученицей вуза, чего пожелала и всем, кто сейчас занимается учебой.
Поклонники поблагодарили Татьяну Навку за теплые слова и пожелали ей всего самого лучшего в праздник. Публикация со снимком фигуристки за считанные часы собрала более 5 тысяч лайков и массу комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:15