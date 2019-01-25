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Эксперты составили ТОП-10 самых ожидаемых новинок авторынка в России на 2019 год

Специалисты авторынка составили список самых ожидаемых новинок 2019 года для рынка России. В него вошли Skoda Karoq, Renault Arkana, а также Toyota RAV4.
Эксперты составили ТОП-10 самых ожидаемых новинок авторынка в России на 2019 год

Последняя модель может появиться в продаже на территории РФ в середине текущего года. Она станет доступна исключительно с бензиновым силовым агрегатом и 8-ступенчатой АКПП. Реализация Renault Arkana в России начнётся одной из первых, если говорить о мировом рынке. Авто было показано на Московском автосалоне. Известно, что в его основе лежит тележка Global Access, авто получат турбированные двигатели объемом 1,3 л. Известно, что сборка продукта французского бренда будет вестись на площадке в Москве.

Третьей моделью указывается кроссовер Skoda Karoq, ставший заменой модели Yeti. Презентация авто состоялась в 2017-м, однако в РФ её появление ожидается лишь в конце календарного года. В ТОП-5 наиболее ожидаемых авто также вошли Kia Proceed и BMW X7. Рейтинг составлен на основе опроса, участниками которого стали 16 тысяч человек.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:26

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