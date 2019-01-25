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Исчезающий вид акул-ангелов обнаружен у берегов Уэльса
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Исчезающий вид акул-ангелов обнаружен у берегов Уэльса

Ученые заявили, что исчезающий вид акул, называемых морскими ангелами, мог найти безопасное убежище у берегов Уэльса. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании The Independent.


Исчезающий вид акул-ангелов обнаружен у берегов Уэльса

Плоскотелые акулы или морские ангелы имеют плоскую форму тела и внешне напоминают ската. Они включены в список исчезающих животных, и ранее были обнаружен только около Канарских островов. После шестимесячного исследования, проведенного британскими Зоологическим обществом Лондона и организацией, изучающей природные ресурсы Уэльса, появилась информация о том, что акулы-ангелы обитают в водах Великобритании.

По словам одного из авторов научной работы, теперь исследователи хотят понять, сколько особей насчитывает популяция редких рыб, и где сосредоточены основные места их обитания.

В рамках проекта также был представлен ряд фотографий местных рыбаков 1970-х и 1980-х годов, которые выловили акул-ангелов. С тех пор этот вид попал под защиту, и в настоящее время их вылов в британских водах является незаконным. Уникальные акулы особенно ценны для ученых, так как они представляют совершенно иной эволюционный процесс по сравнению с другими видами.

Благодаря своим широким и плоским телам, акулы-ангелы могут находиться на дне океана, наполовину погружаясь в песок, и в этом состоянии поджидают, когда к ним подплывет добыча.

Исчезающий вид акул-ангелов обнаружен у берегов Уэльса

По словам исследователей, если плоскодонные акулы исчезнут, то наука потеряет действительно важную линию эволюционного процесса, которая отсутствует у других видов акул.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:55

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