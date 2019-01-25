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Алибасов опубликовал архивный кадр с группой «На-На» во время тура по Германии

Бари Алибасов обнародовал раритетный снимок группы «На-На», на котором можно заметить, как коллектив преследуют журналисты. По словам продюсера, на фото запечатлен момент их тура по Германии, где у его подопечных в свое время также было большое количество фанатов.
Алибасов опубликовал архивный кадр с группой «На-На» во время тура по Германии

Алибасов отметил, что «На-На» в то время действительно была «суперпопулярной», из-за чего ему приходилось делать гастроли коллектива не только по России и пост-советскому пространству, но и в страны Европы, и даже в США. Пройти по любому городу было сложно, так как вокруг музыкантов собирались толпы фанатов и журналистов, старавшиеся побеседовать с ними.

Подписчики Алибасова отметили, что «На-На» была самым лучшим его проектом. Один из фанатов написал, что «такой группы уже не будет».



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:00

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