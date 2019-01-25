АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Эксперты рассказали о наименее востребованных авто на рынке РФ

Эксперты сообщили о наименее востребованных авто на российском рынке. Одной из моделей, которые плохо покупают в РФ, оказался SsangYong Tivoli в модификации XLV.
Эксперты рассказали о наименее востребованных авто на рынке РФ

За минувший год продукт продали в количестве 38 единиц. При этом в целом производитель не очень востребован у россиян. За весь год марка продала 142 авто. Еще одним аутсайдером авторынка РФ оказался 5-дверный Audi A3 в сборке Sportback. Его купили всего 35 раз, тогда как в корпусе седан той же линейки удалось продать порядка тысячи авто. В 2018 году продали лишь 31 экземпляр Jaguar F-Type, включая 7 единиц с открытым верхом. Модель Nissan GT-R приобрели 25 покупателей, однако это авто обходит своих основных конкурентов.

Покупку Fiat 500 в России оформили 24 раза. Модель Toyota Prius нашла 23 новых владельцев. Дорогостоящее авто BMW i8 купили 18 раз, а заметно более доступный Peugeot 308 - 16 раз. Россияне приобрели 15 единиц Cadillac CTS. На 1 авто уступает результат Geely Emgrand GT. Завершают список Chevrolet Corvette и Lifan Cebrium, проданные в объеме 7 и 5 экземпляров.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская показала в Instagram
В Санкт-Петербурге офис издания
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Пользователи Instagram смогут добавлять
Эксперты составили ТОП-10 самых
Навка поздравила всех своих тезок с
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Ученые обнаружили древний папирус,
Алибасов опубликовал архивный кадр с
Эксперты рассказали о наименее
TKEY DMCC создала амбициозную платёжную
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Вопросы о работе Курбану Омарову начала
Браузер Opera Touch появился на iPad
Ученые назвали 8 предупреждающих
Люди с татуировками имеют больше
Глюкоза поздравила своего избранника
Марк Тишман рассказал, что был влюблен
Ученый обнаружил древнее насекомое
Видео с плохой едой в столовой школы
Михаил Боярский назвал Владимира
Анастасия Волочкова и Евгений Петросян
На «предтече Плутона» Ультима Туле
Милена Безбородова и Алексей Безус
Максим Виторган просит больше не
На отдыхе Тимати поймал огромную рыбу
Мать Леонида Агутина рассказала
Биологи выступают против создания
Меховая шубка Ольги Бузовой вызвала
Кристина Орбакайте с семьей и Филиппом
Просмотреть все новости