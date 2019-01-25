Эксперты рассказали о наименее востребованных авто на рынке РФ





За минувший год продукт продали в количестве 38 единиц. При этом в целом производитель не очень востребован у россиян. За весь год марка продала 142 авто. Еще одним аутсайдером авторынка РФ оказался 5-дверный Audi A3 в сборке Sportback. Его купили всего 35 раз, тогда как в корпусе седан той же линейки удалось продать порядка тысячи авто. В 2018 году продали лишь 31 экземпляр Jaguar F-Type, включая 7 единиц с открытым верхом. Модель Nissan GT-R приобрели 25 покупателей, однако это авто обходит своих основных конкурентов.Покупку Fiat 500 в России оформили 24 раза. Модель Toyota Prius нашла 23 новых владельцев. Дорогостоящее авто BMW i8 купили 18 раз, а заметно более доступный Peugeot 308 - 16 раз. Россияне приобрели 15 единиц Cadillac CTS. На 1 авто уступает результат Geely Emgrand GT. Завершают список Chevrolet Corvette и Lifan Cebrium, проданные в объеме 7 и 5 экземпляров.