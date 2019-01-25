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Ребенок Меган Маркл и принца Гарри может родиться в особенный для королевской семьи день

Меган Маркл может родить своего первенца в особенный день для королевской семьи Великобритании. Ее ребенок, предположительно, появится на свет в апреле, и у него есть шансы родиться 23 или 29 апреля.
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри может родиться в особенный для королевской семьи день

Точная дата рождения наследника принца Гарри и Меган Маркл пока остается неизвестна. Согласно заявлению будущей матери, роды ожидаются в конце апреля. Этот месяц является особенным для венценосной семьи, так как 23 апреля отпразднует первый день рождения сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи, а 29-го числа того же месяца эта пара отметит годовщину своего бракосочетания.

Не так давно Меган Маркл прокомментировала беременность. Общаясь с публикой во время посещения Биркенхеда, герцогиня заявила, что шесть месяцев ее положения уже прошли.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:46

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