Браузер Opera Touch появился на iPad





Новый режим ныне доступен как для пользователей гаджетов на OC Android, так и для iOS. Данная опция может быть включена в меню из трех точек в правом верхнем углу Opera Touch. Чтобы узнать о работе приватного режима будет видно, как браузер погаснет и на дисплее появится изображение призрака.Закрытый режим необходим, дабы пользователи iPad и iPhone на браузере могло что-то разыскивать, не оставляя при этом никаких следов в истории. Также важно знать, что приватный режим не дает возможности веб-сайтам следить за юзером, но и частный режим не позволит стать анонимным для провайдера или работодателя, поэтому они в любом случае будут видеть страницы, посещаемые пользователем.