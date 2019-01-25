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Браузер Opera Touch появился на iPad

Браузер Opera Touch теперь доступен для планшетов iPad, хотя прежде предназначался только для iPhone. Загрузить его можно с помощью App Store.
Браузер Opera Touch появился на iPad

Новый режим ныне доступен как для пользователей гаджетов на OC Android, так и для iOS. Данная опция может быть включена в меню из трех точек в правом верхнем углу Opera Touch. Чтобы узнать о работе приватного режима будет видно, как браузер погаснет и на дисплее появится изображение призрака.

Закрытый режим необходим, дабы пользователи iPad и iPhone на браузере могло что-то разыскивать, не оставляя при этом никаких следов в истории. Также важно знать, что приватный режим не дает возможности веб-сайтам следить за юзером, но и частный режим не позволит стать анонимным для провайдера или работодателя, поэтому они в любом случае будут видеть страницы, посещаемые пользователем.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:38

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