Ученые назвали 8 предупреждающих признаков рака горла





Рак горла поражает не только саму гортань, но и все находящиеся рядом с ней лимфатические ткани. Процесс занимает длительное время и практически не дает о себе знать за исключением периодических болей и пропадания голоса. В остальном, выявить недуг сложно, из-за чего медики направляют больных с малейшими подозрениями на тщательные исследования.Первым признаком заболевания может быть кашель с кровью. Небольшие красные вкрапления говорят о том, что недуг перешел в стадию активного развития. Также у больных часто появляется ощущение кома в горле. Это может быть связано с образованием полноценной опухоли и перекрытием глотки. Нередки и изменения в тоне голоса, из-за которых он становится немного ниже и бархатнее. Для выявления опухоли на поздних стадиях достаточно провести местную пальпацию.Ученые также отмечают, что боль в ушах и снижение слуха также могут говорить о развивающемся раке горла. При появлении одного из вышеперечисленных симптомов стоит сразу же обращаться к медикам.