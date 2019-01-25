АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Люди с татуировками имеют больше сексуальных партнеров и чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Ученые назвали 8 предупреждающих признаков рака горла

Ученые составили перечень из 8 признаков, говорящих о развитии рака горла. Данный недуг проявляется только на поздних стадиях, из-за чего выявить его своевременно практически невозможно.
Ученые назвали 8 предупреждающих признаков рака горла

Рак горла поражает не только саму гортань, но и все находящиеся рядом с ней лимфатические ткани. Процесс занимает длительное время и практически не дает о себе знать за исключением периодических болей и пропадания голоса. В остальном, выявить недуг сложно, из-за чего медики направляют больных с малейшими подозрениями на тщательные исследования.

Первым признаком заболевания может быть кашель с кровью. Небольшие красные вкрапления говорят о том, что недуг перешел в стадию активного развития. Также у больных часто появляется ощущение кома в горле. Это может быть связано с образованием полноценной опухоли и перекрытием глотки. Нередки и изменения в тоне голоса, из-за которых он становится немного ниже и бархатнее. Для выявления опухоли на поздних стадиях достаточно провести местную пальпацию.

Ученые также отмечают, что боль в ушах и снижение слуха также могут говорить о развивающемся раке горла. При появлении одного из вышеперечисленных симптомов стоит сразу же обращаться к медикам.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская показала в Instagram
В Санкт-Петербурге офис издания
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Пользователи Instagram смогут добавлять
Эксперты составили ТОП-10 самых
Навка поздравила всех своих тезок с
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Ученые обнаружили древний папирус,
Алибасов опубликовал архивный кадр с
Эксперты рассказали о наименее
TKEY DMCC создала амбициозную платёжную
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Вопросы о работе Курбану Омарову начала
Браузер Opera Touch появился на iPad
Ученые назвали 8 предупреждающих
Люди с татуировками имеют больше
Глюкоза поздравила своего избранника
Марк Тишман рассказал, что был влюблен
Ученый обнаружил древнее насекомое
Видео с плохой едой в столовой школы
Михаил Боярский назвал Владимира
Анастасия Волочкова и Евгений Петросян
На «предтече Плутона» Ультима Туле
Милена Безбородова и Алексей Безус
Максим Виторган просит больше не
На отдыхе Тимати поймал огромную рыбу
Мать Леонида Агутина рассказала
Биологи выступают против создания
Меховая шубка Ольги Бузовой вызвала
Кристина Орбакайте с семьей и Филиппом
Просмотреть все новости