Марк Тишман рассказал, что был влюблен в свою преподавательницу

Марк Тишман любит общаться со своими преданными поклонниками. Он часто делает различные публикации в социальных сетях. Несколько часов назад исполнитель опубликовал в Instagram архивное фото в честь праздника. В комментарии он написал огромный пост, в котором рассказал, что он был влюблен в свою преподавательницу английского языка. Также Марк Тишман сообщил фанатам, что именно эта преподавательница поведала ему, что самое главное в семейной жизни.Подписчики исполнителя начали писать: "С праздником тебя, Марк... с Днём студента", " Я тоже был влюблен в свою учительницу)", "Супер-история, Марк спасибо, что поделился)", "Чудесная история) Как же вам повезло с преподавателем", "Полностью согласна с тобой молодец Марк", "Как же это прекрасно, когда о преподавателе, спустя годы, вот так тепло говорят!".