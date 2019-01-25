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Марк Тишман рассказал, что был влюблен в свою преподавательницу

На странице в соцсети Instagram в честь Дня студента Марк Тишман опубликовал новый пост. Также исполнитель рассказал, что был влюблен в свою преподавательницу, когда учился в университете.

Марк Тишман рассказал, что был влюблен в свою преподавательницу

Марк Тишман любит общаться со своими преданными поклонниками. Он часто делает различные публикации в социальных сетях. Несколько часов назад исполнитель опубликовал в Instagram архивное фото в честь праздника. В комментарии он написал огромный пост, в котором рассказал, что он был влюблен в свою преподавательницу английского языка. Также Марк Тишман сообщил фанатам, что именно эта преподавательница поведала ему, что самое главное в семейной жизни.

Марк Тишман рассказал, что был влюблен в свою преподавательницу

Подписчики исполнителя начали писать: "С праздником тебя, Марк... с Днём студента", " Я тоже был влюблен в свою учительницу)", "Супер-история, Марк спасибо, что поделился)", "Чудесная история) Как же вам повезло с преподавателем", "Полностью согласна с тобой молодец Марк", "Как же это прекрасно, когда о преподавателе, спустя годы, вот так тепло говорят!".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:10

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