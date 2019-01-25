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Глюкоза поздравила своего избранника Александра Чистякова с днем рождения

Наталья Чистякова-Ионова, носящая псевдоним Глюкоза, поздравила своего избранника с днем рождения в социальной сети Instagram, показав фанатам необычное фото с мужем. Бизнесмену Александру Чистякову сегодня исполнилось 46 лет.
Глюкоза поздравила своего избранника Александра Чистякова с днем рождения

33-летняя исполнительница написала очень теплые слова в адрес любимого супруга в Instagram. Поп-звезда Глюкоза призналась: она очень счастлива, что у нее есть такой муж, и назвала его своим лучшим продолжением. Поздравительные слова сопровождались снимком, где известная певица запечатлена с любимым в интересной позе, символизирующей внутреннюю симметрию и гармонию отношений супружеской пары.

Поклонники артистки присоединились к поздравлениям и оставили множество положительных отзывов, восхищаясь "чудесной", "невероятной", "шикарной" супружеской парой. Глюкоза живет в браке с бывшим топ-менеджером компании "ФСК ЕЭС" Александром Чистяковым уже 13 лет. Супруги воспитывают двоих дочерей: Лидию и Веру. Наследницы звезды появились на свет в Испании. Знаменитость не раз говорила, что союз с бизнесменом изменил ее в лучшую сторону, и она не жалеет о том, что выбрала именно этого мужчину, ведь он оказался не только любящим супругом и заботливым отцом, но и надежным другом.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:18

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