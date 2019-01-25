Видео с плохой едой в столовой школы Кемеровской области оказалось подделкой
Ролик, на котором ученицы школы в Кемеровской области показывают еду низкого качества, поданную в столовой образовательного учреждения, оказался фальшивкой. По данным СМИ, видео создавалось для Instagram.
Для своей постановки ученицы расположенной в Юрге школы размазали по тарелке переваренные макароны, а также показали засохшее яблоко. В то же время участницы видео сообщили, что заплатили 60 рублей за «эту фигню», сообщает ПолитЭксперт. Как удалось установить позднее, виновницы инцидента макароны специально пережали и размазали по ёмкости, а яблоки принесли из дома, поскольку в школьном меню они отсутствуют.
На сегодня в столовой соответствующего заведения ученикам предлагают куриные медальоны и макаронные изделия. В настоящее время ведется проверка всех сообщений о продуктах низкого качества специалистами СКР и Роспотребнадзора при участии сотрудников министерств образования и здравоохранения. Подчеркивается, что с девочками будет проведена воспитательная беседа.
Для своей постановки ученицы расположенной в Юрге школы размазали по тарелке переваренные макароны, а также показали засохшее яблоко. В то же время участницы видео сообщили, что заплатили 60 рублей за «эту фигню», сообщает ПолитЭксперт. Как удалось установить позднее, виновницы инцидента макароны специально пережали и размазали по ёмкости, а яблоки принесли из дома, поскольку в школьном меню они отсутствуют.
На сегодня в столовой соответствующего заведения ученикам предлагают куриные медальоны и макаронные изделия. В настоящее время ведется проверка всех сообщений о продуктах низкого качества специалистами СКР и Роспотребнадзора при участии сотрудников министерств образования и здравоохранения. Подчеркивается, что с девочками будет проведена воспитательная беседа.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00