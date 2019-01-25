Ученый обнаружил древнее насекомое внутри драгоценного камня





Исследователь отметил, что из-за возраста минерала он не смог точно определить его породу. Не исключено, что изделие было изготовлено из янтаря именно из-за того, что внутри него находилось насекомое. После осмотра ученый заметил, что у особи не повреждено даже ротовое отверстие. Это говорит об особом типе минерала, переходящем в жидкое состояние при относительно низкой температуре.Изучением образца насекомого также занялся и Геммологический институт Америки. Специалисты пришли к выводу, что материал, в который оно заключено, является опалом, находившимся в земле несколько тысяч лет. На его гранях видны временные повреждения, говорящие о его возрасте.Определить вид насекомого исследователю и его коллегам пока не удалось. Сейчас камень с уникальным артефактом внутри находится на дополнительных лабораторных тестах.