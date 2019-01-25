Ученый обнаружил древнее насекомое внутри драгоценного камня
Ученый нашел останки древнего насекомого в драгоценном янтаре, купленном им на черном рынке в Юго-Восточной Азии. По словам геммолога Брайана Бергера, особь сохранилась настолько хорошо, что ему удалось детально изучить ее конечности.
Исследователь отметил, что из-за возраста минерала он не смог точно определить его породу. Не исключено, что изделие было изготовлено из янтаря именно из-за того, что внутри него находилось насекомое. После осмотра ученый заметил, что у особи не повреждено даже ротовое отверстие. Это говорит об особом типе минерала, переходящем в жидкое состояние при относительно низкой температуре.
Изучением образца насекомого также занялся и Геммологический институт Америки. Специалисты пришли к выводу, что материал, в который оно заключено, является опалом, находившимся в земле несколько тысяч лет. На его гранях видны временные повреждения, говорящие о его возрасте.
Определить вид насекомого исследователю и его коллегам пока не удалось. Сейчас камень с уникальным артефактом внутри находится на дополнительных лабораторных тестах.
Исследователь отметил, что из-за возраста минерала он не смог точно определить его породу. Не исключено, что изделие было изготовлено из янтаря именно из-за того, что внутри него находилось насекомое. После осмотра ученый заметил, что у особи не повреждено даже ротовое отверстие. Это говорит об особом типе минерала, переходящем в жидкое состояние при относительно низкой температуре.
Изучением образца насекомого также занялся и Геммологический институт Америки. Специалисты пришли к выводу, что материал, в который оно заключено, является опалом, находившимся в земле несколько тысяч лет. На его гранях видны временные повреждения, говорящие о его возрасте.
Определить вид насекомого исследователю и его коллегам пока не удалось. Сейчас камень с уникальным артефактом внутри находится на дополнительных лабораторных тестах.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:03