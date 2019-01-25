«Богемская рапсодия» исключена из церемонии награждения премией LGBT Awards





Биографический фильм о легендарном фронтмене группы «Queen» Фредди Меркьюри, у которого, как известно, была нетрадиционная сексуальная ориентация, был исключен из списка участников церемонии награждения премией LGBT Awards. Это наградой отмечаются люди, оказавшие наиболее заметное влияние на развитие гей-культуры, средства массовой информации, объективно освещающие проблемы ЛГБТ-сообщества, а также фильмы, сериалы и программы, способствующие укреплению положительного имиджа ЛГБТ.Руководство мероприятия решились на это шаг после того, как четверо мужчин обвинили одного из создателей «Богемской рапсодии» Брайана Сингера в педофилии.По словам организаторов шоу, несмотря на то, что этот фильм рассказывает о жизни знаменитого Фредди Меркьюри, а его воздействие на ЛГБТ-культуру неоспоримо, случай с кинематографистом свидетельствует об огромном вреде юношами и мальчиками-подростками, и это нельзя игнорировать, и даже негласно вознаграждать.Сам Брайан Сингер категорически опроверг предъявленные ему обвинения в насилии.