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Михаил Боярский назвал Владимира Высоцкого ключевой фигурой нашего времени

Сегодня Владимиру Высоцкому мог бы исполниться 81 год. В честь дня рождения легендарного артиста Михаил Боярский дал небольшое интервью, в котором назвал музыканта ключевой фигурой нашего времени.

Михаил Боярский назвал Владимира Высоцкого ключевой фигурой нашего времени

Владимир Высоцкий был один из самых популярных артистов в СССР. За весьма короткий срок он смог завоевать любовь и признание зрителей. Сегодня легендарному артисту мог бы исполниться 81 год. Михаил Боярский решил дать интервью, в котором рассказал, что Владимир Высоцкий смог совместить все лучшее, что любили молодые люди того времени, и что те пронесли это через многие года в современный мир благодаря его музыке.

Михаил Боярский назвал Владимира Высоцкого ключевой фигурой нашего времени

Михаил Боярский заявил, что Владимир Высоцкий - это ключевая фигура нашего времени. Его композиции являются формированием мыслей, нравственных критериев, эстетики и поэзии. Также актер добавил, что тот вклад, который сделал легендарный музыкант в культуру своей страны, невозможно описать словами.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:54

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