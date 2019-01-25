Михаил Боярский назвал Владимира Высоцкого ключевой фигурой нашего времени





Владимир Высоцкий был один из самых популярных артистов в СССР. За весьма короткий срок он смог завоевать любовь и признание зрителей. Сегодня легендарному артисту мог бы исполниться 81 год. Михаил Боярский решил дать интервью, в котором рассказал, что Владимир Высоцкий смог совместить все лучшее, что любили молодые люди того времени, и что те пронесли это через многие года в современный мир благодаря его музыке.Михаил Боярский заявил, что Владимир Высоцкий - это ключевая фигура нашего времени. Его композиции являются формированием мыслей, нравственных критериев, эстетики и поэзии. Также актер добавил, что тот вклад, который сделал легендарный музыкант в культуру своей страны, невозможно описать словами.