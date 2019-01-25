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На «предтече Плутона» Ультима Туле ученые увидели загадочные белые пятна

Астрофизики получили первые снимки повышенной четкости транснептунового астероида Ультима Туле, на поверхности которого были обнаружены странные белые пятна и огромные «ямы» загадочного происхождения. Специалисты полагают, что тела, образующие астероид, имеют разные геологические свойства, а это в свою очередь порождает еще больше загадок.
На «предтече Плутона» Ультима Туле ученые увидели загадочные белые пятна

Астероид Ультима Туле впервые был обнаружен в 2014 году с помощью космического телескопа «Хаббл». Изначально объект назвали 1110113Y, затем он получил неофициальное наименование «Ультима Туле», поскольку вытянутый астероид состоит из двух тел: большой Ультимы и малой Туле.

Затем в 2019 году автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» (New Horizons) передала первый детальный снимок астероида. Фотографии, полученные учеными, не только не заполнили пробелы в вопросах образования Солнечной системы, но, наоборот, добавили новых загадок. Так, совершенно непонятно, откуда взялись светлые пятна на поверхности астероида. Кроме того, странные ямы, похожие на «вмятины», не являются кратерами от столкновений с мелкими астероидами, они слишком «гладкие» для этого. Руководитель миссии «Новые горизонты» Алан Стерн полагает, что ямы появились на заре формирования Солнечной системы, когда на Ультиме происходило таяние льдов, из-под которых вырывался газ.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:35

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