Анастасия Волочкова и Евгений Петросян стали гостями программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!"

В студии телеканала "Россия-1" для участия в телепрограмме известного телеведущего появились Анастасия Волочкова и Евгений Петросян в очень интересных нарядах. Прима-балерина выбрала для съемок в шоу "Привет, Андрей!" яркое красное платье в пол с декольте, а звезда юмористического жанра предпочел коричневые брюки, клетчатый пиджак, светлую рубашку, и галстук с "веселыми" бабочками.В комментарии к публикации Анастасия Волочкова призналась, что эфир программы получился очень позитивным. По словам артистки, выпуск был посвящен Евгению Петросяну. Она поблагодарила Андрея Малахова за приглашение и отметила: эфир появится в скором времени.