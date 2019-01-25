На отдыхе Тимати поймал огромную рыбу

На данный момент Тимати находится на отдыхе вместе со своей наследницей. Но при этом рэп-исполнитель не забывает своих преданные поклонников и делает публикации в социальных сетях. Несколько часов назад знаменитость решил похвастаться фанатам в Instagram своим уловом. Тимати опубликовал фото, на котором запечатлен он с огромной рыбой в руке, а рядом сидит Алиса. В комментарии он написал: "Закинул старик невод в море...))".Многочисленные подписчики музыканта отреагировали моментально. Они написали: "Тимати отличный улов))", "Ого рыба размером с Алису)", "Нормально ты так закинул невод)", "Алиса очень счастливая на этом фото)", "Как же это круто, что вы дарите такие эмоции своей дочери", "Классно!!! Повезло Алисе с папой!! Улов классный!". За несколько десятков минут новый пост Тимати набрал более 404 тысяч лайков.