Биологи выступают против создания «осьминожьих ферм»





Сотрудница Нью-Йоркского университета Дженнифер Джекет отметила, что сегодня разработчики технологий «осьминожьих ферм» думают не о том, кого необходимо выращивать, а о том, кого они в состоянии вырастить. Такой подход совершенно ошибочен, ведь можно начать выращивать таких существ, от которых природа, в конечном счете, понесет немыслимый урон.Так, в 2020 году японский производитель морепродуктов Nissui надеется освоить технологии по разведению осьминогов. Эти головоногие являются хищниками, поэтому на их прокорм потребуется большое количество рыбного улова. Сегодня до 30% добытой рыбы перерабатывается на пищу для одомашненных животных. Кроме того, осьминоги существа одиночные. Если поместить их вместе в тесном пространстве, существует вероятность, что у них возрастет агрессивность, из-за чего они начнут убивать друг друга и заражать инфекциями. Для осьминогов, обладающих развитой эмпатией, содержание в неволе станет самой жестокой пыткой.