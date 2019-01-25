Биологи выступают против создания «осьминожьих ферм»
Ученые бьют тревогу, они считают, что создание ферм для разведения осьминогов является серьезной ошибкой тех, кто разрабатывает данные технологии. По мнению специалистов, массовое разведение осьминогов приведет к тому, что произойдет нарушение баланса в экосистеме.
Сотрудница Нью-Йоркского университета Дженнифер Джекет отметила, что сегодня разработчики технологий «осьминожьих ферм» думают не о том, кого необходимо выращивать, а о том, кого они в состоянии вырастить. Такой подход совершенно ошибочен, ведь можно начать выращивать таких существ, от которых природа, в конечном счете, понесет немыслимый урон.
Так, в 2020 году японский производитель морепродуктов Nissui надеется освоить технологии по разведению осьминогов. Эти головоногие являются хищниками, поэтому на их прокорм потребуется большое количество рыбного улова. Сегодня до 30% добытой рыбы перерабатывается на пищу для одомашненных животных. Кроме того, осьминоги существа одиночные. Если поместить их вместе в тесном пространстве, существует вероятность, что у них возрастет агрессивность, из-за чего они начнут убивать друг друга и заражать инфекциями. Для осьминогов, обладающих развитой эмпатией, содержание в неволе станет самой жестокой пыткой.
Сотрудница Нью-Йоркского университета Дженнифер Джекет отметила, что сегодня разработчики технологий «осьминожьих ферм» думают не о том, кого необходимо выращивать, а о том, кого они в состоянии вырастить. Такой подход совершенно ошибочен, ведь можно начать выращивать таких существ, от которых природа, в конечном счете, понесет немыслимый урон.
Так, в 2020 году японский производитель морепродуктов Nissui надеется освоить технологии по разведению осьминогов. Эти головоногие являются хищниками, поэтому на их прокорм потребуется большое количество рыбного улова. Сегодня до 30% добытой рыбы перерабатывается на пищу для одомашненных животных. Кроме того, осьминоги существа одиночные. Если поместить их вместе в тесном пространстве, существует вероятность, что у них возрастет агрессивность, из-за чего они начнут убивать друг друга и заражать инфекциями. Для осьминогов, обладающих развитой эмпатией, содержание в неволе станет самой жестокой пыткой.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:11