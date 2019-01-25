Максим Виторган просит больше не сообщать, где Ксения Собчак

Накануне, в Direct Instagram Максим Виторган получил сообщение о том, что его жена в настоящий момент находится с Богомоловым в "Эларджи".Заботливый подписчик даже написал адрес, где располагается место.Сам Виторган заявил, что он больше не желает слышать о том где и с кем проводит время Ксения Собчак. Также он попросил в случае, если его увидят в компании с другой дамой, не сообщать супруге. Драка Максима Виторгана и режиссёра Богомолова произошла в центре Москвы возле кафе "Кофемания". Максим повредил нос режиссеру, а причина до сих пор неизвестна. Ходят слухи, что Богомолов оказывал знаки внимания Ксении.Сама Собчак отказывается комментировать ситуацию, но в своём микроблоге девушка выставила фотографию несчастной в любви Анны Карениной. Всем, кто неравнодушен к чужим жизням, молодая мама попросила следить за своей.