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Максим Виторган просит больше не сообщать, где Ксения Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак сегодня горячо обсуждаются в соцсетях.

Накануне, в Direct Instagram Максим Виторган получил сообщение о том, что его жена в настоящий момент находится с Богомоловым в "Эларджи".

Максим Виторган просит больше не сообщать, где Ксения Собчак

Заботливый подписчик даже написал адрес, где располагается место.

Сам Виторган заявил, что он больше не желает слышать о том где и с кем проводит время Ксения Собчак. Также он попросил в случае, если его увидят в компании с другой дамой, не сообщать супруге. Драка Максима Виторгана и режиссёра Богомолова произошла в центре Москвы возле кафе "Кофемания". Максим повредил нос режиссеру, а причина до сих пор неизвестна. Ходят слухи, что Богомолов оказывал знаки внимания Ксении.

Сама Собчак отказывается комментировать ситуацию, но в своём микроблоге девушка выставила фотографию несчастной в любви Анны Карениной. Всем, кто неравнодушен к чужим жизням, молодая мама попросила следить за своей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:29

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