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Мать Леонида Агутина рассказала журналистам о его дочери Полине

Мама Леонида Агутина Людмила рассказала журналистам о его дочери Полине. Также она сообщила некоторые подробности из биографии своего звездного наследника.

Мать Леонида Агутина рассказала журналистам о его дочери Полине

Некоторое время назад стало известно, что мама Леонида Агутина выпустила биографию своего наследника. Людмила Агутина рассказала многие подробностей из жизни звездного сына. Например, Анжелика Варум и Леонид Агутин начали свои отношения в 1997 году, до их встречи исполнитель побывал в нескольких браках, как официальных, так и неофициальных. Также мать известного музыканта рассказала и о своих внучках.

Мать Леонида Агутина рассказала журналистам о его дочери Полине

После выхода биографии Людмила Агутина рассказала журналистам, что дочь певца, которую зовут Полина, живет со своей матерью и отчимом во Франции. Она владеет пятью языками, а члены семьи в шуточной форме ее называют Софьей Ковалевской. Вторая наследница исполнителя унаследовала музыкальный талант отца. Елизавета играет на гитаре и пишет музыку.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:19

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