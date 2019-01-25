Мать Леонида Агутина рассказала журналистам о его дочери Полине
Мама Леонида Агутина Людмила рассказала журналистам о его дочери Полине. Также она сообщила некоторые подробности из биографии своего звездного наследника.
Некоторое время назад стало известно, что мама Леонида Агутина выпустила биографию своего наследника. Людмила Агутина рассказала многие подробностей из жизни звездного сына. Например, Анжелика Варум и Леонид Агутин начали свои отношения в 1997 году, до их встречи исполнитель побывал в нескольких браках, как официальных, так и неофициальных. Также мать известного музыканта рассказала и о своих внучках.
После выхода биографии Людмила Агутина рассказала журналистам, что дочь певца, которую зовут Полина, живет со своей матерью и отчимом во Франции. Она владеет пятью языками, а члены семьи в шуточной форме ее называют Софьей Ковалевской. Вторая наследница исполнителя унаследовала музыкальный талант отца. Елизавета играет на гитаре и пишет музыку.
Некоторое время назад стало известно, что мама Леонида Агутина выпустила биографию своего наследника. Людмила Агутина рассказала многие подробностей из жизни звездного сына. Например, Анжелика Варум и Леонид Агутин начали свои отношения в 1997 году, до их встречи исполнитель побывал в нескольких браках, как официальных, так и неофициальных. Также мать известного музыканта рассказала и о своих внучках.
После выхода биографии Людмила Агутина рассказала журналистам, что дочь певца, которую зовут Полина, живет со своей матерью и отчимом во Франции. Она владеет пятью языками, а члены семьи в шуточной форме ее называют Софьей Ковалевской. Вторая наследница исполнителя унаследовала музыкальный талант отца. Елизавета играет на гитаре и пишет музыку.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:19