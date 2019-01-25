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Кристина Орбакайте с семьей и Филиппом Киркоровым отправилась отдыхать в Мексику

Российская исполнительница Кристина Орбакайте вместе со своей семьей и бывшим избранником звездной мамы Филиппом Киркоровым отправилась отдыхать в Мексику. Певица опубликовала в Instagram снимок, где король отечественного шоубиза, она и ее муж с сыном позируют возле надписи "Мехико".

Кристина Орбакайте с семьей и Филиппом Киркоровым отправилась отдыхать в Мексику

Кристина Орбакайте очень любит путешествовать. В личном блоге Instagram представительница российской эстрады призналась поклонникам, что их дружная компания решила "рвануть" в Мексику. Такие путешествия давно стали традиционными, делиться с подписчиками певица. До этого Кристина Орбакайте побывала с супругом и наследником в Соединенных Штатах, а теперь им захотелось побывать в соседней стране с коллегой по цеху и "близким родственником" Филиппом Киркоровым.

В комментариях к публикации почитатели творчества поп-дивы пожелали кумиру отличного отдыха и рассказали, какие достопримечательности можно посетить в Мехико. Многие отметили, что российского поп-короля сложно узнать на фотографии, а Кристина Орбакайте выглядит очень хрупкой и изящной рядом с мужчинами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:04

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