Промсвязьбанк создаёт условия для более простого и эффективного взаимодействия банка и клиентов





Этот виртуальный помощник – результат совместной работы компании Naumen и Промсвязьбанка. Чат-бот работает по принципу нейронной сети с использованием возможностей машинного обучения. Базой для чат-бота стала интегрированная платформа Erudite, она сама является частью OmniChannel. Принцип оmni-канальности позволяет чат-боту собирать все используемые клиентом каналы взаимодействия в «единое окно», оперативно отвечать на запросы, используя имеющуюся о клиенте информацию.С помощью самообучающегося нейробота клиенты МСБ получат информацию по наиболее важным вопросам, зарегистрируют свой бизнес, подберут наиболее выгодный тариф обслуживания.Предприниматель МСБ сможет зарезервировать расчётный счёт, узнать, какие документы необходимо представить в банк для его открытия. Возможен выезд менеджера банка в офис клиента-предпринимателя для решения необходимых формальностей. Выезд менеджера организует виртуальный помощник. Благодаря использованию бота вырастет эффективность работы контакт-центра МСБ, а нагрузка его работников снизится на 30%. Также увеличится оперативность предоставления клиентам необходимой информации.Промсвязьбанк планирует запустить нейробот поэтапно. С начала 2019 года решение, встроенное в сайт банка, сможет протестировать ограниченный круг клиентов. Им будет доступна регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта.В течение первых месяцев 2019 года все клиенты МСБ начнут пользоваться услугами виртуального помощника.На следующем этапе модель чат-бота позволит клиентам использовать голосовые каналы обслуживания.По мнению Юлии Стрельцовой, которая руководит отделом развития дистанционного обслуживания МСБ, данный сервис, работая по принципу оmni-канальности и собирая воедино все наиболее распространенные операции, значительно увеличит эффективность взаимодействия банка и клиентов МСБ.