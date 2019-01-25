АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Промсвязьбанк создаёт условия для более простого и эффективного взаимодействия банка и клиентов

Для упрощения общения с клиентами, банком будет запущен специальный чат-бот.

Этот виртуальный помощник – результат совместной работы компании Naumen и Промсвязьбанка. Чат-бот работает по принципу нейронной сети с использованием возможностей машинного обучения. Базой для чат-бота стала интегрированная платформа Erudite, она сама является частью OmniChannel. Принцип оmni-канальности позволяет чат-боту собирать все используемые клиентом каналы взаимодействия в «единое окно», оперативно отвечать на запросы, используя имеющуюся о клиенте информацию.

С помощью самообучающегося нейробота клиенты МСБ получат информацию по наиболее важным вопросам, зарегистрируют свой бизнес, подберут наиболее выгодный тариф обслуживания.
Промсвязьбанк создаёт условия для более простого и эффективного взаимодействия банка и клиентов

Предприниматель МСБ сможет зарезервировать расчётный счёт, узнать, какие документы необходимо представить в банк для его открытия. Возможен выезд менеджера банка в офис клиента-предпринимателя для решения необходимых формальностей. Выезд менеджера организует виртуальный помощник. Благодаря использованию бота вырастет эффективность работы контакт-центра МСБ, а нагрузка его работников снизится на 30%. Также увеличится оперативность предоставления клиентам необходимой информации.

Промсвязьбанк планирует запустить нейробот поэтапно. С начала 2019 года решение, встроенное в сайт банка, сможет протестировать ограниченный круг клиентов. Им будет доступна регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта.

В течение первых месяцев 2019 года все клиенты МСБ начнут пользоваться услугами виртуального помощника.

На следующем этапе модель чат-бота позволит клиентам использовать голосовые каналы обслуживания.

По мнению Юлии Стрельцовой, которая руководит отделом развития дистанционного обслуживания МСБ, данный сервис, работая по принципу оmni-канальности и собирая воедино все наиболее распространенные операции, значительно увеличит эффективность взаимодействия банка и клиентов МСБ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Органические соединения в
Большая часть россиян считают трудным
Компания Samsung представила новый
Промсвязьбанк создаёт условия для более
Антон Макарский обозначил правила для
В Минсельхозе РФ заявили о подорожании
Ольга Бузова на лыжах решила покорить
Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada
Поклонники восхитились сходством дочери
Автомобилист рассказал о подробностях
Пенсионер из Москвы станет судиться с
ВУЗы Москвы в Татьянин день познакомят
«Дом-2»: Наталья Привалова отказалась
Подписчики расхвалили ноги Екатерины
СК РФ начал проверку из&#8208;за
Ученые назвали вероятную причину
Настасья Самбурская раскритиковала
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев
Илья Резник незадолго до смерти Иосифа
Белый дом хочет объявить чрезвычайное
Фигурист Максим Траньков назвал
Солист «Песняров» отказался от слов о
Руководство «Дома-2» потребовало у
Украина уверена в неизбежном подписании
Жители США запечатлели на видео
Сергей Лазарев поздравил в Instagram
В Сети появились новые детали
НА тестах фотошпионы запечатлели новую
Просмотреть все новости