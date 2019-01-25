Промсвязьбанк создаёт условия для более простого и эффективного взаимодействия банка и клиентов
Для упрощения общения с клиентами, банком будет запущен специальный чат-бот.
Этот виртуальный помощник – результат совместной работы компании Naumen и Промсвязьбанка. Чат-бот работает по принципу нейронной сети с использованием возможностей машинного обучения. Базой для чат-бота стала интегрированная платформа Erudite, она сама является частью OmniChannel. Принцип оmni-канальности позволяет чат-боту собирать все используемые клиентом каналы взаимодействия в «единое окно», оперативно отвечать на запросы, используя имеющуюся о клиенте информацию.
С помощью самообучающегося нейробота клиенты МСБ получат информацию по наиболее важным вопросам, зарегистрируют свой бизнес, подберут наиболее выгодный тариф обслуживания.
Предприниматель МСБ сможет зарезервировать расчётный счёт, узнать, какие документы необходимо представить в банк для его открытия. Возможен выезд менеджера банка в офис клиента-предпринимателя для решения необходимых формальностей. Выезд менеджера организует виртуальный помощник. Благодаря использованию бота вырастет эффективность работы контакт-центра МСБ, а нагрузка его работников снизится на 30%. Также увеличится оперативность предоставления клиентам необходимой информации.
Промсвязьбанк планирует запустить нейробот поэтапно. С начала 2019 года решение, встроенное в сайт банка, сможет протестировать ограниченный круг клиентов. Им будет доступна регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта.
В течение первых месяцев 2019 года все клиенты МСБ начнут пользоваться услугами виртуального помощника.
На следующем этапе модель чат-бота позволит клиентам использовать голосовые каналы обслуживания.
По мнению Юлии Стрельцовой, которая руководит отделом развития дистанционного обслуживания МСБ, данный сервис, работая по принципу оmni-канальности и собирая воедино все наиболее распространенные операции, значительно увеличит эффективность взаимодействия банка и клиентов МСБ.
Этот виртуальный помощник – результат совместной работы компании Naumen и Промсвязьбанка. Чат-бот работает по принципу нейронной сети с использованием возможностей машинного обучения. Базой для чат-бота стала интегрированная платформа Erudite, она сама является частью OmniChannel. Принцип оmni-канальности позволяет чат-боту собирать все используемые клиентом каналы взаимодействия в «единое окно», оперативно отвечать на запросы, используя имеющуюся о клиенте информацию.
С помощью самообучающегося нейробота клиенты МСБ получат информацию по наиболее важным вопросам, зарегистрируют свой бизнес, подберут наиболее выгодный тариф обслуживания.
Предприниматель МСБ сможет зарезервировать расчётный счёт, узнать, какие документы необходимо представить в банк для его открытия. Возможен выезд менеджера банка в офис клиента-предпринимателя для решения необходимых формальностей. Выезд менеджера организует виртуальный помощник. Благодаря использованию бота вырастет эффективность работы контакт-центра МСБ, а нагрузка его работников снизится на 30%. Также увеличится оперативность предоставления клиентам необходимой информации.
Промсвязьбанк планирует запустить нейробот поэтапно. С начала 2019 года решение, встроенное в сайт банка, сможет протестировать ограниченный круг клиентов. Им будет доступна регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта.
В течение первых месяцев 2019 года все клиенты МСБ начнут пользоваться услугами виртуального помощника.
На следующем этапе модель чат-бота позволит клиентам использовать голосовые каналы обслуживания.
По мнению Юлии Стрельцовой, которая руководит отделом развития дистанционного обслуживания МСБ, данный сервис, работая по принципу оmni-канальности и собирая воедино все наиболее распространенные операции, значительно увеличит эффективность взаимодействия банка и клиентов МСБ.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:56