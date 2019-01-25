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Астрофизики открыли второй спутник Земли с необычной формой орбиты

Астрофизики обнаружили рядом с Землей еще один спутник, получивший название «Круитни». Новый спутник отличается от Луны своей необычной орбитой, имеющей форму подковы, полный цикл прохождения по ней у «Круитни» занимает 789 земных лет.
Астрофизики открыли второй спутник Земли с необычной формой орбиты

По словам специалистов, подковообразные орбиты хоть и редко, но встречаются в природе. Так, у Сатурна сразу два спутника движутся по аналогичной траектории, совершая неровный круг. Обычно такие объекты, как планеты, «раскачивают» орбиту спутников, из-за чего она принимает подковообразную форму.

У «Круитни» «раскачивающим» объектом является Марс. Диаметр нового спутника Земли составляет более 5 км. Максимальное сближение «Круитни» с нашей планетой состоится через 2000 лет, однако ученые уверяют, что вероятность столкновения объектов нулевая.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00

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