Астрофизики открыли второй спутник Земли с необычной формой орбиты





По словам специалистов, подковообразные орбиты хоть и редко, но встречаются в природе. Так, у Сатурна сразу два спутника движутся по аналогичной траектории, совершая неровный круг. Обычно такие объекты, как планеты, «раскачивают» орбиту спутников, из-за чего она принимает подковообразную форму.У «Круитни» «раскачивающим» объектом является Марс. Диаметр нового спутника Земли составляет более 5 км. Максимальное сближение «Круитни» с нашей планетой состоится через 2000 лет, однако ученые уверяют, что вероятность столкновения объектов нулевая.