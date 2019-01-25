Астрофизики открыли второй спутник Земли с необычной формой орбиты
Астрофизики обнаружили рядом с Землей еще один спутник, получивший название «Круитни». Новый спутник отличается от Луны своей необычной орбитой, имеющей форму подковы, полный цикл прохождения по ней у «Круитни» занимает 789 земных лет.
По словам специалистов, подковообразные орбиты хоть и редко, но встречаются в природе. Так, у Сатурна сразу два спутника движутся по аналогичной траектории, совершая неровный круг. Обычно такие объекты, как планеты, «раскачивают» орбиту спутников, из-за чего она принимает подковообразную форму.
У «Круитни» «раскачивающим» объектом является Марс. Диаметр нового спутника Земли составляет более 5 км. Максимальное сближение «Круитни» с нашей планетой состоится через 2000 лет, однако ученые уверяют, что вероятность столкновения объектов нулевая.
По словам специалистов, подковообразные орбиты хоть и редко, но встречаются в природе. Так, у Сатурна сразу два спутника движутся по аналогичной траектории, совершая неровный круг. Обычно такие объекты, как планеты, «раскачивают» орбиту спутников, из-за чего она принимает подковообразную форму.
У «Круитни» «раскачивающим» объектом является Марс. Диаметр нового спутника Земли составляет более 5 км. Максимальное сближение «Круитни» с нашей планетой состоится через 2000 лет, однако ученые уверяют, что вероятность столкновения объектов нулевая.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00