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Археологи в Лондоне нашли останки исследователя Австралии Мэтью Флиндерса

Возле вокзала Юстон в центре Лондона археологи нашли останки исследователя Мэтью Флиндерса. Именно он первым ввел в оборот наименование «Австралия» касательно пятого материка.
Археологи в Лондоне нашли останки исследователя Австралии Мэтью Флиндерса

Местные археологи осенью ушедшего года стали проводить раскопки возле сооружения железной дороги, ведущей из столицы страны в Бирмингем. В процессе работы им удалось обнаружить кости 40 000 человек, погребенных на кладбище в XVIII-XIX веках. Большинство останков ученые не опознали, многих хоронили в гробах с именными оловянными таблицами, которые не сохранились до современности в связи с низкими температурами. Гроб Флиндерса имел таблицу из свинца, поэтому археологи смогли распознать останки исследователя.

Мореплаватель написал книгу и создал атлас об Австралии, он умер в 1814 году сразу после выхода своей работы в свет. Похоронили исследователя в Лондоне, но спустя годы его могила пропала.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:55

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