Археологи в Лондоне нашли останки исследователя Австралии Мэтью Флиндерса





Местные археологи осенью ушедшего года стали проводить раскопки возле сооружения железной дороги, ведущей из столицы страны в Бирмингем. В процессе работы им удалось обнаружить кости 40 000 человек, погребенных на кладбище в XVIII-XIX веках. Большинство останков ученые не опознали, многих хоронили в гробах с именными оловянными таблицами, которые не сохранились до современности в связи с низкими температурами. Гроб Флиндерса имел таблицу из свинца, поэтому археологи смогли распознать останки исследователя.Мореплаватель написал книгу и создал атлас об Австралии, он умер в 1814 году сразу после выхода своей работы в свет. Похоронили исследователя в Лондоне, но спустя годы его могила пропала.