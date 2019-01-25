Археологи в Лондоне нашли останки исследователя Австралии Мэтью Флиндерса
Возле вокзала Юстон в центре Лондона археологи нашли останки исследователя Мэтью Флиндерса. Именно он первым ввел в оборот наименование «Австралия» касательно пятого материка.
Местные археологи осенью ушедшего года стали проводить раскопки возле сооружения железной дороги, ведущей из столицы страны в Бирмингем. В процессе работы им удалось обнаружить кости 40 000 человек, погребенных на кладбище в XVIII-XIX веках. Большинство останков ученые не опознали, многих хоронили в гробах с именными оловянными таблицами, которые не сохранились до современности в связи с низкими температурами. Гроб Флиндерса имел таблицу из свинца, поэтому археологи смогли распознать останки исследователя.
Мореплаватель написал книгу и создал атлас об Австралии, он умер в 1814 году сразу после выхода своей работы в свет. Похоронили исследователя в Лондоне, но спустя годы его могила пропала.
Местные археологи осенью ушедшего года стали проводить раскопки возле сооружения железной дороги, ведущей из столицы страны в Бирмингем. В процессе работы им удалось обнаружить кости 40 000 человек, погребенных на кладбище в XVIII-XIX веках. Большинство останков ученые не опознали, многих хоронили в гробах с именными оловянными таблицами, которые не сохранились до современности в связи с низкими температурами. Гроб Флиндерса имел таблицу из свинца, поэтому археологи смогли распознать останки исследователя.
Мореплаватель написал книгу и создал атлас об Австралии, он умер в 1814 году сразу после выхода своей работы в свет. Похоронили исследователя в Лондоне, но спустя годы его могила пропала.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:55