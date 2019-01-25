АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

Ольга Бузова на лыжах решила покорить снежную трассу

Ольга Бузова пообещала своим подписчикам, что покажет им профессиональную езду на лыжах, но сдержать слова ведущей "Дома-2" так и не удалось.

Напомним, что знаменитая теледива отправилась отмечать свой День Рождения в Куршавель.

Ольга Бузова на лыжах решила покорить снежную трассу

Компанию девушке составила её сестра Аня. Ольга Бузова порадовала подписчиков в Instagram множественными фотографиями с вечеринок и с активных тренировок.

Ежедневно Аня с Ольгой Бузовой тренировались на лыжах с профессиональными тренерами. Ведущая "Дома-2" хотела за несколько дней достигнуть профессионального мастерства и выполнить обещание, данное подписчикам.

В последний день своего пребывания на курорте звезда сняла видео как она катается на лыжах, в посте к нему она рассказала о своих эмоциях. Девушка была просто в восторге и сказала, что это её лучший отдых. Но вот подписчики в Instagram совсем не оценили попытки Бузовой они сказали, что это больше похоже на "неуклюжую езду". Нашлись и те, кто оправдал старания ведущей "Дома-2", ведь нужно учитывать погодные условия и сложность передвижения по заснеженной дистанции.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Органические соединения в
Большая часть россиян считают трудным
Компания Samsung представила новый
Промсвязьбанк создаёт условия для более
Антон Макарский обозначил правила для
В Минсельхозе РФ заявили о подорожании
Ольга Бузова на лыжах решила покорить
Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada
Поклонники восхитились сходством дочери
Автомобилист рассказал о подробностях
Пенсионер из Москвы станет судиться с
ВУЗы Москвы в Татьянин день познакомят
«Дом-2»: Наталья Привалова отказалась
Подписчики расхвалили ноги Екатерины
СК РФ начал проверку из&#8208;за
Ученые назвали вероятную причину
Настасья Самбурская раскритиковала
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев
Илья Резник незадолго до смерти Иосифа
Белый дом хочет объявить чрезвычайное
Фигурист Максим Траньков назвал
Солист «Песняров» отказался от слов о
Руководство «Дома-2» потребовало у
Украина уверена в неизбежном подписании
Жители США запечатлели на видео
Сергей Лазарев поздравил в Instagram
В Сети появились новые детали
НА тестах фотошпионы запечатлели новую
Просмотреть все новости