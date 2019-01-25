Ольга Бузова на лыжах решила покорить снежную трассу
Ольга Бузова пообещала своим подписчикам, что покажет им профессиональную езду на лыжах, но сдержать слова ведущей "Дома-2" так и не удалось.
Напомним, что знаменитая теледива отправилась отмечать свой День Рождения в Куршавель.
Компанию девушке составила её сестра Аня. Ольга Бузова порадовала подписчиков в Instagram множественными фотографиями с вечеринок и с активных тренировок.
Ежедневно Аня с Ольгой Бузовой тренировались на лыжах с профессиональными тренерами. Ведущая "Дома-2" хотела за несколько дней достигнуть профессионального мастерства и выполнить обещание, данное подписчикам.
В последний день своего пребывания на курорте звезда сняла видео как она катается на лыжах, в посте к нему она рассказала о своих эмоциях. Девушка была просто в восторге и сказала, что это её лучший отдых. Но вот подписчики в Instagram совсем не оценили попытки Бузовой они сказали, что это больше похоже на "неуклюжую езду". Нашлись и те, кто оправдал старания ведущей "Дома-2", ведь нужно учитывать погодные условия и сложность передвижения по заснеженной дистанции.
Напомним, что знаменитая теледива отправилась отмечать свой День Рождения в Куршавель.
Компанию девушке составила её сестра Аня. Ольга Бузова порадовала подписчиков в Instagram множественными фотографиями с вечеринок и с активных тренировок.
Ежедневно Аня с Ольгой Бузовой тренировались на лыжах с профессиональными тренерами. Ведущая "Дома-2" хотела за несколько дней достигнуть профессионального мастерства и выполнить обещание, данное подписчикам.
В последний день своего пребывания на курорте звезда сняла видео как она катается на лыжах, в посте к нему она рассказала о своих эмоциях. Девушка была просто в восторге и сказала, что это её лучший отдых. Но вот подписчики в Instagram совсем не оценили попытки Бузовой они сказали, что это больше похоже на "неуклюжую езду". Нашлись и те, кто оправдал старания ведущей "Дома-2", ведь нужно учитывать погодные условия и сложность передвижения по заснеженной дистанции.