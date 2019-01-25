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Китайский регулятор TENAA показал новый смартфон Oppo

Китайский регулятор TENAA продемонстрировал новинку от Oppo. Смартфон продемонстрировали на портале с данными о сертификации.
Китайский регулятор TENAA показал новый смартфон Oppo

На сегодня девайс не имеет коммерческого названия и проходит под заводскими индексами PCDM00 и PCDT00. Специалисты предполагают, что это 2 модификации гаджета отличаются не только цветом корпуса, но и техническими характеристиками. По имеющимся данным, смартфон может появиться в бюджетном сегменте рынка высокотехнологичных устройств. По дизайну девайса можно заметить сходство с другими продуктами Oppo. Корпус устройства изготовлен из поликарбоната. Известно, что бренд представит продукт в 3-х разных цветах: черном, красном, а также синем. Поблизости от модуля камеры и датчика сканирования отпечатков пальцев имеются несколько золотистых акцентов.

Новый смартфон Oppo оснастят дисплеем диагональю 6,2 дюйма с разрешающей способностью формата HD+. Расчетные мощности устройства будут представлены 8-ядерным чипом MediaTek Helio P35, имеющим частоту работы при номинальном режиме нагрузки - 2,3 ГГц. Объем ОЗУ заявлен на уровне 4 ГБ, а постоянная память позволит вместить 64 ГБ информации. Дополнительно предусмотрен слот для установки карты памяти.

Разрешающая способность матрицы главного оптического датчика составит 13 Mpx, а для селфишота предусмотрена несколько более продуктивная камера. Она получит модуль на 16 Mpx. Автономность модели обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4,1 тысячи мАч. На сегодня нет никаких сведений о возможности проведения быстрой зарядки девайса. Опционально покупателям предлагается использование Android Oreo (версия 8.1), переработанной с добавлением брендовой оболочки от специалистов Oppo.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:39

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