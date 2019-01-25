Певица Жасмин сфотографировала Татьяну Навку на Мальдивах

На данный момент Татьяна Навка отдыхает вместе с дочкой на Мальдивах. Там же находится и певица Жасмин со своей семьей. Недавно фигуристка поделилась с подписчиками в Instagram несколькими фотографиями. В комментарии к посту спортсменка написала, что выглядит хорошо благодаря работе, правильному питанию, и хорошему настроению. В конце Татьяна Навка поблагодарила певицу Жасмин за то, что та ее сфотографировала.Подписчик высоко оценили новый пост звезды. Они написали: "Сразу видно что спортсменка. Ноги - сплошная мышца, Вы красавица", "Какая идеальная фигура, просто Богиня!, "Жасмин, большое спасибо, что поймали такие кадры", "Красавица! Молодец!", "Вы очень красивая, сразу видно натуральные фотографии без фильтров, Жасмин спасибо", "Класс, снимки живые, просто супер".