Ученые: Томатный сок предотвращает развитие диабета
Употребление томатного сока предотвращает появления диабета, также он является профилактикой онкозаболеваний. Об этом сообщили ученые из Великобритании.
Медики считают, что одной из главных причин повышенного объема сахара в крови является неправильное питание и отсутствие физических упражнений. Чтобы не допустить этого - следует правильно питаться. В частности, ученые Объединенного королевства выяснили, что потребление томатного сока на протяжении трех недель по 1,5 стакана в день может снизить риск появления заболевания. Дело в ликопине: антиоксиданте с полезными свойствами, которые предотвращают диабет, нормализуют уровень холестерина и также является профилактикой рака. Выпивая всего 200 граммов напитка в сутки, сокращается давление у лиц с диабетом 2 типа.
Помимо того медики советуют пить чай. Он тоже положительно контролирует уровень сахара в крови, поэтому специалисты просят пациентов обратить внимание на этот фактор.
Медики считают, что одной из главных причин повышенного объема сахара в крови является неправильное питание и отсутствие физических упражнений. Чтобы не допустить этого - следует правильно питаться. В частности, ученые Объединенного королевства выяснили, что потребление томатного сока на протяжении трех недель по 1,5 стакана в день может снизить риск появления заболевания. Дело в ликопине: антиоксиданте с полезными свойствами, которые предотвращают диабет, нормализуют уровень холестерина и также является профилактикой рака. Выпивая всего 200 граммов напитка в сутки, сокращается давление у лиц с диабетом 2 типа.
Помимо того медики советуют пить чай. Он тоже положительно контролирует уровень сахара в крови, поэтому специалисты просят пациентов обратить внимание на этот фактор.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:48