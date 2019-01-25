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Ученые: Томатный сок предотвращает развитие диабета

Употребление томатного сока предотвращает появления диабета, также он является профилактикой онкозаболеваний. Об этом сообщили ученые из Великобритании.
Ученые: Томатный сок предотвращает развитие диабета

Медики считают, что одной из главных причин повышенного объема сахара в крови является неправильное питание и отсутствие физических упражнений. Чтобы не допустить этого - следует правильно питаться. В частности, ученые Объединенного королевства выяснили, что потребление томатного сока на протяжении трех недель по 1,5 стакана в день может снизить риск появления заболевания. Дело в ликопине: антиоксиданте с полезными свойствами, которые предотвращают диабет, нормализуют уровень холестерина и также является профилактикой рака. Выпивая всего 200 граммов напитка в сутки, сокращается давление у лиц с диабетом 2 типа.

Помимо того медики советуют пить чай. Он тоже положительно контролирует уровень сахара в крови, поэтому специалисты просят пациентов обратить внимание на этот фактор.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:48

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