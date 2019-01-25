Ученые: Томатный сок предотвращает развитие диабета





Медики считают, что одной из главных причин повышенного объема сахара в крови является неправильное питание и отсутствие физических упражнений. Чтобы не допустить этого - следует правильно питаться. В частности, ученые Объединенного королевства выяснили, что потребление томатного сока на протяжении трех недель по 1,5 стакана в день может снизить риск появления заболевания. Дело в ликопине: антиоксиданте с полезными свойствами, которые предотвращают диабет, нормализуют уровень холестерина и также является профилактикой рака. Выпивая всего 200 граммов напитка в сутки, сокращается давление у лиц с диабетом 2 типа.Помимо того медики советуют пить чай. Он тоже положительно контролирует уровень сахара в крови, поэтому специалисты просят пациентов обратить внимание на этот фактор.