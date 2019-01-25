В Mac App Store появилась возможность приобретения Office 365 от Microsoft





Чтобы начать пользоваться пакетом приложений - требуется стать владельцем подписки Office 365. Потенциальные пользователи могут её получить из предлагаемых приложений. Специалисты Microsoft провели их доработку. Обновлённые приложения теперь выглядят и воспринимаются намного лучше в этой «операционке». Речь ведётся касательно режима Dark Mode непосредственно в Mojave, и конечно функциональности программы Continuity Camera, позволяющей проводить сканирование требуемых документов с помощью iPhone. Уже после этого они появятся в приложении непосредственно на Mac.Между тем совместимыми современными ноутбуками Macbook поддерживается современная сенсорная панель типа Touch Bar.