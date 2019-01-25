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Пенсионер из Москвы станет судиться с мошенниками за ремонт автомобиля ценой в 80 000 рублей

В Москве пенсионер подаст в суд на автосервис за мошенничество по поводу ремонта машины. На МКАД неизвестные попросили его свернуть на обочину из-за поломки мотора.
Пенсионер из Москвы станет судиться с мошенниками за ремонт автомобиля ценой в 80 000 рублей

На краю дороги один мужчина рассказывал москвичу о поломке, его товарищ в это время изучал содержимое под капотом. Они предложили помощь автолюбителю, напомнив о рядом находившемся автосервисе. За свою работу они взяли 2000 рублей, а за ремонтные работы пенсионер заплатил 80 000 рублей.

Сотрудники официального сервиса позже выяснили, что «ремонтом» оказалась протирка мотора тряпкой. Злоумышленники не открутили ни одну деталь агрегата. После этого водитель вместе с полицейскими и адвокатом отправились в автосервис, но тот неожиданно закрылся. Теперь пожилой человек намерен добиваться справедливости в суде.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:11

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