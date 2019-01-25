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Ученые: В «Галактике Монстров» звезды образуются с необыкновенной скоростью

Японские астрофизики обнаружили «Галактику Монстров», где с невероятной скоростью образуются новые звезды. За необычным объектом, получившим название COSMOS-AzTEC-1, сотрудники Национальной астрономической обсерватории Японии наблюдали с помощью комплекса радиотелескопов ALMA.
Ученые: В «Галактике Монстров» звезды образуются с необыкновенной скоростью

По словам специалистов, «Галактика Монстров» появилась спустя 2 млрд лет после Большого взрыва. Она отличается от других гравитационно-связанных систем тем, что внутри нее идет очень быстрое формирование новых светил. Астрофизики полагают, что дальнейшие наблюдения за COSMOS-AzTEC-1 позволят понять, почему в одних галактиках звездообразование прекращается очень быстро, а в других, наоборот, процессы формирования светил протекают слишком стремительно.

Кеничи Тадаки отметил, что внутри COSMOS-AzTEC-1 скопления газа весьма нестабильны, они сгорают почти в течение 100 млн лет после образования, поэтому непонятно, откуда галактика берет необходимый материал для создания новых звезд. В нескольких тысячах световых лет от «Галактики Монстров» находятся большие газовые облака, возможно именно они являются источником вещества, необходимого для поддержания непрерывного процесса звездообразования.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:49

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