Актер из сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру не исключает влюбленность в девушку из России





Не так давно Дуру посетил Москву, прогулявшись по Красной площади в компании Александры Никифоровой, работающей с ним на съемочной площадке. Актёр во время общения с журналистами отметил, что не страдает от предрассудков относительно браков лиц разных национальностей, поэтому без проблем оформит брак с иностранкой, если та сумеет завоевать его сердце. Он подчеркивает, что русские и турки имеют довольно много общего.Али Эрсан Дуру отметил своё увлечение культурой России, искусством и литературой. Во время обучения в школе ему приходилось читать русских классиков. Он считает это одной из причин легкого налаживания сотрудничества с иностранными коллегами. При этом его партнерше потребовалось освоить турецкий язык всего за 2 месяца, чтобы участвовать в съемках. После дебютного показа сериала, многие поклонники предположили, что у исполнителей ролей главных героев во время съемок возник роман. При этом знаменитости подчеркивают наличие между ними лишь дружеских отношений.