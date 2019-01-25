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«Дом-2»: Наталья Привалова отказалась заселяться с Виталием Воронковым в отдельную комнату из-за своего воспитания

Руководству реалити-шоу «Дом-2» не нужны благородные и порядочные участницы, уверены телезрители.

Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что новенькая участница проекта Наталья Привалова категорически против того, чтобы ее заселяли в одну комнату с Виталием Воронко. По словам длинноволосой красавицы, дело вовсе не в том, что ей не нравиться мужчина, а в ее воспитании.

«Дом-2»: Наталья Привалова отказалась заселяться с Виталием Воронковым в отдельную комнату из-за своего воспитания

По мнению поклонников телестройки «Дом-2», руководству проекта не нужны такие благородные участницы, ведь они ищут таких, как Яна Шевцова, которая во всеуслышание говорит о том, что является «нимфоманкой».

«Администрации «Дома-2» не интересны девушки, которые не готовы строить любовь с мужчиной в первый же день знакомства. Им нужно, чтобы они сразу же заселялись в отдельные апартаменты и тут же занимались «волшебством», некоторые детали которого можно будет потом показать на всю страну! Кошмар просто!», - написала одна из поклонниц «Дома-2» на официальном портале проекта.


«Дом-2»: Наталья Привалова отказалась заселяться с Виталием Воронковым в отдельную комнату из-за своего воспитания

Всем известно, что на Воронкова начало давить руководство реалити-шоу, а некоторые участники шоу и вовсе принялись называть Виталия «не мужиком» и «послушным хомяком», которому на самом деле не нужна ни любовь, ни Наталья Привалова.

По мнению коллектива, мужчина пришел в Периметр ради пиара, ведь он с Артемом Сорокой уже даже начали готовиться к музыкальному конкурсу «Евровидение», где они планируют представлять свою любимую страну – Беларусь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:04

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