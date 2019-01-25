Apple внедрит голосовой помощник Siri в наушники AirPods
Apple оснастит AirPods 2 функцией вызова голосового помощника Siri. В бета-версии iOS 12.2 нашли новый дисплей настройки беспроводных наушников, где сообщается о связи через AirPods.
Наушники американского производителя прямо сейчас еще не смогут поддерживать данную опцию. Они распознают команду Hey Siri, давая возможность вызвать ассистента, даже в том случае, если смартфон располагается в сумке или кармане, и пользователю не нужно нажимать на AirPods.
Пока что Apple ничего не сообщила касательно второго поколения аксессуара.
Наушники американского производителя прямо сейчас еще не смогут поддерживать данную опцию. Они распознают команду Hey Siri, давая возможность вызвать ассистента, даже в том случае, если смартфон располагается в сумке или кармане, и пользователю не нужно нажимать на AirPods.
Пока что Apple ничего не сообщила касательно второго поколения аксессуара.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:28