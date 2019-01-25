Apple внедрит голосовой помощник Siri в наушники AirPods





Наушники американского производителя прямо сейчас еще не смогут поддерживать данную опцию. Они распознают команду Hey Siri, давая возможность вызвать ассистента, даже в том случае, если смартфон располагается в сумке или кармане, и пользователю не нужно нажимать на AirPods.Пока что Apple ничего не сообщила касательно второго поколения аксессуара.