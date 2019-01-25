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Apple внедрит голосовой помощник Siri в наушники AirPods

Apple оснастит AirPods 2 функцией вызова голосового помощника Siri. В бета-версии iOS 12.2 нашли новый дисплей настройки беспроводных наушников, где сообщается о связи через AirPods.
Apple внедрит голосовой помощник Siri в наушники AirPods

Наушники американского производителя прямо сейчас еще не смогут поддерживать данную опцию. Они распознают команду Hey Siri, давая возможность вызвать ассистента, даже в том случае, если смартфон располагается в сумке или кармане, и пользователю не нужно нажимать на AirPods.
Пока что Apple ничего не сообщила касательно второго поколения аксессуара.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:28

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