Анастасия Макеева плакала из-за сплетен вокруг своей персоны

Анастасия Макеева не часто откровенничает со своими преданными поклонниками. Но несколько часов назад она сделала новую публикацию в Instagram. Артистка показала картинку, а в комментарии написала большой пост. Знаменитость рассказал своим фанатам, как она переживала и даже плакала из-за сплетен вокруг своей персоны. Также артистка призналась, что ей сложно принимать не профессиональных или равнодушных к своему делу людей.Подписчики знаменитости начали писать: "Вы очень сильная и талантливая, да ещё красавица!", "Очень сильная цитата. Придает уверенности в себе", "Анастасия, очень трудно это, но старайтесь не обращать внимания на эти пересуды", "Ты самая лучшая, добрая, надёжная, профессиональная и открытая личность". Пост знаменитости за несколько часов собрал множество лайков.