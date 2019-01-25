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Анастасия Макеева плакала из-за сплетен вокруг своей персоны

Анастасия Макеева опубликовала новый пост на странице своего Instagram. Актриса призналась своим подписчикам, что плакала из-за сплетен вокруг своей персоны.

Анастасия Макеева плакала из-за сплетен вокруг своей персоны

Анастасия Макеева не часто откровенничает со своими преданными поклонниками. Но несколько часов назад она сделала новую публикацию в Instagram. Артистка показала картинку, а в комментарии написала большой пост. Знаменитость рассказал своим фанатам, как она переживала и даже плакала из-за сплетен вокруг своей персоны. Также артистка призналась, что ей сложно принимать не профессиональных или равнодушных к своему делу людей.

Анастасия Макеева плакала из-за сплетен вокруг своей персоны

Подписчики знаменитости начали писать: "Вы очень сильная и талантливая, да ещё красавица!", "Очень сильная цитата. Придает уверенности в себе", "Анастасия, очень трудно это, но старайтесь не обращать внимания на эти пересуды", "Ты самая лучшая, добрая, надёжная, профессиональная и открытая личность". Пост знаменитости за несколько часов собрал множество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

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