Звезда "Универа" Константин Шелягин рассказал о своем неоднократном отчислении из вуза





Константин Шелягин рассказал, что в учебном заведении ему нравилось отстаивать свою точку зрения перед профессорами. Это устраивало далеко не всех педагогов и они могли на него прикрикнуть или пожаловаться на "одаренного" студента начальству. По словам звезды молодежного сериала "Универ", в студенческие годы он уже проявлял себя, как талантливый актер.30-летний Шелягин отметил: актерская игра давалась ему очень легко, а с режиссурой иногда были проблемы, вот тут и помогали артисту преподаватели, с которыми он так любил спорить. Звезда театра и кино любит вспоминать о студенчестве. Хотя часто в вузе он с однокурсниками не успевал даже нормально поесть, но у будущих актеров горели глаза, и им не спалось по ночам.Константин Шелягин начал сниматься ещё в первые годы обучения в ГИТИСе. Впервые зрители увидели молодого актера в сериале под названием "Бес в ребро, или великолепная четверка". Он принимал участие в нескольких сезонах кинокартины "Час Волкова". Но многие полюбили Константина Шелягина за роль Иваныча в сериале "Универ. Новая общага".