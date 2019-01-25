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Звезда "Универа" Константин Шелягин рассказал о своем неоднократном отчислении из вуза

Российский актер театра и кино Константин Шелягин рассказал об одном интересном факте из своей биографии. Звезда "Универа" признался, что его несколько раз собирались отчислить из вуза из-за споров с преподавателями.

Звезда "Универа" Константин Шелягин рассказал о своем неоднократном отчислении из вуза

Константин Шелягин рассказал, что в учебном заведении ему нравилось отстаивать свою точку зрения перед профессорами. Это устраивало далеко не всех педагогов и они могли на него прикрикнуть или пожаловаться на "одаренного" студента начальству. По словам звезды молодежного сериала "Универ", в студенческие годы он уже проявлял себя, как талантливый актер.

30-летний Шелягин отметил: актерская игра давалась ему очень легко, а с режиссурой иногда были проблемы, вот тут и помогали артисту преподаватели, с которыми он так любил спорить. Звезда театра и кино любит вспоминать о студенчестве. Хотя часто в вузе он с однокурсниками не успевал даже нормально поесть, но у будущих актеров горели глаза, и им не спалось по ночам.
Звезда "Универа" Константин Шелягин рассказал о своем неоднократном отчислении из вуза

Константин Шелягин начал сниматься ещё в первые годы обучения в ГИТИСе. Впервые зрители увидели молодого актера в сериале под названием "Бес в ребро, или великолепная четверка". Он принимал участие в нескольких сезонах кинокартины "Час Волкова". Но многие полюбили Константина Шелягина за роль Иваныча в сериале "Универ. Новая общага".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:38

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