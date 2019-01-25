СК РФ начал проверку из‐за стрельбы у школы под Красноярском
СК РФ инициировал проверку по факту стрельбы поблизости от школы, расположенной под Красноярском. По данным ведомства, сведения об инциденте были получены 25 января в рамках мониторинга сообщений СМИ.
Подчеркивается, что ученик 9 класса произвел несколько выстрелов из ружья поблизости от образовательного учреждения. Проникнуть внутрь здания он не смог. Пока никаких сообщений о пострадавших не поступало.
«Следователи пребывают по месту случившегося, ведётся опрос ученика школы, его одноклассников, а также педагогов. По итогам проверки будет утверждено процессуальное решение», — указывается в СКР.
СМИ распространили информацию о подростке, совершившем попытку проникнуть в помещения школы с ружьем. Ученика остановил дежурный. После этого 9-классник отправился на улицу и начал стрелять по окнам школы, а также припаркованным поблизости авто. Руководство школы постановило закрыть все входы в здание. В скором времени к месту инцидента приехали правоохранители, задержавшие нарушителя спокойствия. Указывалось, что подросток страдает от легкой формы умственной отсталости, вследствие чего его обучение велось в специализированном коррекционном классе.
Подчеркивается, что ученик 9 класса произвел несколько выстрелов из ружья поблизости от образовательного учреждения. Проникнуть внутрь здания он не смог. Пока никаких сообщений о пострадавших не поступало.
«Следователи пребывают по месту случившегося, ведётся опрос ученика школы, его одноклассников, а также педагогов. По итогам проверки будет утверждено процессуальное решение», — указывается в СКР.
СМИ распространили информацию о подростке, совершившем попытку проникнуть в помещения школы с ружьем. Ученика остановил дежурный. После этого 9-классник отправился на улицу и начал стрелять по окнам школы, а также припаркованным поблизости авто. Руководство школы постановило закрыть все входы в здание. В скором времени к месту инцидента приехали правоохранители, задержавшие нарушителя спокойствия. Указывалось, что подросток страдает от легкой формы умственной отсталости, вследствие чего его обучение велось в специализированном коррекционном классе.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:56