АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Изучение невероятных способностей аксолотля к регенерации поможет человеку в будущем восстанавливать свои конечности
EUR 75.03 USD 66.00
Курс валют на 25.01.2019

СК РФ начал проверку из‐за стрельбы у школы под Красноярском

СК РФ инициировал проверку по факту стрельбы поблизости от школы, расположенной под Красноярском. По данным ведомства, сведения об инциденте были получены 25 января в рамках мониторинга сообщений СМИ.
СК РФ начал проверку из&#8208;за стрельбы у школы под Красноярском

Подчеркивается, что ученик 9 класса произвел несколько выстрелов из ружья поблизости от образовательного учреждения. Проникнуть внутрь здания он не смог. Пока никаких сообщений о пострадавших не поступало.

«Следователи пребывают по месту случившегося, ведётся опрос ученика школы, его одноклассников, а также педагогов. По итогам проверки будет утверждено процессуальное решение», — указывается в СКР.

СМИ распространили информацию о подростке, совершившем попытку проникнуть в помещения школы с ружьем. Ученика остановил дежурный. После этого 9-классник отправился на улицу и начал стрелять по окнам школы, а также припаркованным поблизости авто. Руководство школы постановило закрыть все входы в здание. В скором времени к месту инцидента приехали правоохранители, задержавшие нарушителя спокойствия. Указывалось, что подросток страдает от легкой формы умственной отсталости, вследствие чего его обучение велось в специализированном коррекционном классе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Органические соединения в
Большая часть россиян считают трудным
Компания Samsung представила новый
Промсвязьбанк создаёт условия для более
Антон Макарский обозначил правила для
В Минсельхозе РФ заявили о подорожании
Ольга Бузова на лыжах решила покорить
Обновлённый Geely S1 по стоимости Lada
Поклонники восхитились сходством дочери
Автомобилист рассказал о подробностях
Пенсионер из Москвы станет судиться с
ВУЗы Москвы в Татьянин день познакомят
«Дом-2»: Наталья Привалова отказалась
Подписчики расхвалили ноги Екатерины
СК РФ начал проверку из&#8208;за
Ученые назвали вероятную причину
Настасья Самбурская раскритиковала
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев
Илья Резник незадолго до смерти Иосифа
Белый дом хочет объявить чрезвычайное
Фигурист Максим Траньков назвал
Солист «Песняров» отказался от слов о
Руководство «Дома-2» потребовало у
Украина уверена в неизбежном подписании
Жители США запечатлели на видео
Сергей Лазарев поздравил в Instagram
В Сети появились новые детали
НА тестах фотошпионы запечатлели новую
Просмотреть все новости