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Елена Темникова похвасталась завтраком на Мальдивах

Елена Темникова показала поклонникам свой завтрак на курорте. Певица разместила видео с записью угощения на Мальдивах в Instagram , а также отметила старт предзаказа собственного альбома.
Елена Темникова похвасталась завтраком на Мальдивах

«Нам накрыли потрясающий завтрак», — сообщает Темникова, призывая поклонников порадоваться вместе с ней под композицию «Бабочки».

В комментарии исполнительница спросила у фанатов, кто уже сделал предзаказ её нового альбома. Темникова добавила, что треки написаны про любовь. Поклонники положительно оценили новую композицию. Часть подписчиков призналась в оформлении предзаказа альбома. Песню «Бабочки» назвали согревающим треком, подходящим для зимней погоды.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:18

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