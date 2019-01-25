Елена Темникова похвасталась завтраком на Мальдивах
Елена Темникова показала поклонникам свой завтрак на курорте. Певица разместила видео с записью угощения на Мальдивах в Instagram , а также отметила старт предзаказа собственного альбома.
«Нам накрыли потрясающий завтрак», — сообщает Темникова, призывая поклонников порадоваться вместе с ней под композицию «Бабочки».
В комментарии исполнительница спросила у фанатов, кто уже сделал предзаказ её нового альбома. Темникова добавила, что треки написаны про любовь. Поклонники положительно оценили новую композицию. Часть подписчиков призналась в оформлении предзаказа альбома. Песню «Бабочки» назвали согревающим треком, подходящим для зимней погоды.
«Нам накрыли потрясающий завтрак», — сообщает Темникова, призывая поклонников порадоваться вместе с ней под композицию «Бабочки».
В комментарии исполнительница спросила у фанатов, кто уже сделал предзаказ её нового альбома. Темникова добавила, что треки написаны про любовь. Поклонники положительно оценили новую композицию. Часть подписчиков призналась в оформлении предзаказа альбома. Песню «Бабочки» назвали согревающим треком, подходящим для зимней погоды.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:18