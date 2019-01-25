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Звезда «Дома-2» Роман Гриценко обнародовал постельное фото с новой девушкой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко наконец-таки нашел свою вторую половинку.

«Альфа-самец» телепроекта вовсю принялся демонстрировать поклонникам, как он на данный момент счастлив, однако по-прежнему скрывает имя своей новой возлюбленной.

Звезда «Дома-2» Роман Гриценко обнародовал постельное фото с новой девушкой

Не секрет, что Роман довольно активно принялся показывать всем и каждому, какая прекрасная и беззаботная жизнь у него началась после того, как он покинул реалити-шоу. Многие до сих пор помнят Гриценко, как парня, который на всю страну заявлял о том, что любит Ольгу Бузову и хочет завоевать ее сердце.

Впрочем, сейчас у молодого человека появилась новая избранница, с которой он несколько часов назад у себя на страничке в Instagram разместил совместную фотографию. Нужно сказать, что постельный снимок Гриценко не остался незамеченным.

Больше всего интернет-пользователей удивил вопрос, который Роман оставил под публикацией. В посте бывший участник «Дома-2» поинтересовался у своих подписчиков, как они думают, возможно ли, что «это любовь».

Звезда «Дома-2» Роман Гриценко обнародовал постельное фото с новой девушкой

Один за другим фолловеры принялись заявлять, что были до последнего уверены в том, что Гриценко все-таки постарается завоевать расположение Ольги Бузовой уже вне телестройки, а кое-кто наоборот высказался по поводу постельного кадра Романа.

«Гриценко, я почему-то был уверен, что неспроста так громко говорил о чувствах к Бузовой! А оказалось..», «Хорошее фото, Ром. А почему свою новую девушку не хочешь показывать? Стесняешься или боишься, что Бузова обидеться?», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:43

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