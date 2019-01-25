Звезда «Дома-2» Роман Гриценко обнародовал постельное фото с новой девушкой

«Гриценко, я почему-то был уверен, что неспроста так громко говорил о чувствах к Бузовой! А оказалось..», «Хорошее фото, Ром. А почему свою новую девушку не хочешь показывать? Стесняешься или боишься, что Бузова обидеться?», - пишут в Сети.



