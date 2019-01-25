Ученые: Органические соединения в недрах Титана могли создать его атмосферу





К такому выводу пришли сотрудница Юго-западного исследовательского института в Техасе Келли Миллер и ее коллеги, когда изучили данные, переданные европейским космическим аппаратом Rosetta. Несколько лет назад он приблизился к комете 67P/Чурюмова — Герасименко и установил, что небесное тело на четверть состоит из органической породы. Это дало основание предположить, что комета ранее могла являться частью более крупного объекта: спутника или планеты, чьи недра были богаты органикой.Титан на сегодняшний день является уникальным в своем роде спутником, обладающим плотной атмосферой, состоящей на 95% из азота и 5% из метана. Запасы метана должны постоянно пополняться, чтобы обеспечивать его круговорот на Титане. Самым вероятным источником вещества может являться органическая порода, находящаяся в недрах спутника, где происходит непрерывный процесс ее разложения.