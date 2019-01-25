Антон Макарский обозначил правила для желающих встречаться в будущем с его дочкой

Актёр показал в Instagram шуточные правила, написанные на задней стороне футболки. Претендентам на руку дочери Макарского потребуется непременно найти себе работу. Иные правила предупреждают о том, что не стоит обижать девушку, а приводить домой желательно на 30 минут ранее оговоренного срока.— сообщил артист в комментарии к публикации.Дочь Антона Макарского родилась в браке с певицей Викторией Макарской. Отношения пары поддерживаются в течение 13 лет. Помимо дочери 6 лет, пара растит 3-летнего сына.