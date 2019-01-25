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Большая часть россиян считают трудным поиск работы после вуза

Эксперты из ВЦИОМ провели опрос жителей Российской Федерации и выяснили, что большая часть россиян считают трудным поиск работы после вуза. Также стало ясно, что 20% студентов считают трудоустройство после обучения невозможным.
Большая часть россиян считают трудным поиск работы после вуза

Подведя итог опроса стало ясно, что лишь 3% жителей Российской Федерации считают, что молодые специалисты смогут быстро найти работу после окончания высшего учебного заведения. А вот чуть больше 17% россиян уверены, что найти ее можно, но нужно приложить к поиску много усилий. Также 35% студентов считают, что смогут обеспечить себя рабочим местом, не тратя на поиск много времени.

Но все же более 54% жителей Российской Федерации уверены, что найти работу сразу после окончания высшего учебного заведения практически невозможно. Подобный опрос проходил и 10 лет назад, тогда около 49% россиян тоже считали затруднительным найти хорошее место после обучения.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:05

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