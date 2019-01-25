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Компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A8s

На территории Кореи представители известной фирмы Samsung продемонстрировали новый современный смартфон версии Galaxy A9 Pro, получивший дырявый удобный дисплей. Речь идёт о международной версии Samsung Galaxy A8s.

Компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A8s


В устройстве имеется удобный Full HD+ дисплей Infinity-O на 6,4 дюйма (2340x1080 рх), 24-мегапиксельная фронтальная камера, основная камера на 24/5/10 Мп, удобный современный сканер отпечатков, находящийся в районе задней панели версии. A8s наделили процессором Snapdragon 710, физической памятью на 128 Гб, а также «операционкой» на 6 Гб. Есть возможность расширения microSD на 512 ГБ. При этом ёмкость АКБ составляет 3400 мАч. Также версия получила поддержку USB Type-C, GPS + ГЛОНАСС, NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi (802.11ac), 4G VoLTE, SIM-карты в количестве двух штук.

У телефона следующие размеры: 158,4×74,9×7,4 мм. Вес смартфона достигает 173 гр. Устройство работает под управлением «операционки» версии Android 8.1 Oreo. Galaxy A9 Pro является на сегодняшний день доступной в 3 оттенках. Речь идёт о сером, голубом, зелёном цвете. На территории Кореи смартфон начнут реализовывать уже двадцать восьмого февраля текущего года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

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