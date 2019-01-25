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В Минсельхозе РФ заявили о подорожании куриного мяса

Минсельхоз России обнародовал информацию о динамике стоимости мяса на старте текущего года. Выяснилось, что больше всего в сравнении с январем минувшего года поднялись цены на куриную продукцию.
В Минсельхозе РФ заявили о подорожании куриного мяса

На сегодня средний ценник на курицу составляет 117,2 тысячи рублей, это почти на 22% больше прошлогодних данных. В Министерстве связали рост стоимости продукта со вспышкой птичьего гриппа в 2018 году. Из-за вируса пострадали предприятия нескольких компаний, что только привело к снижению предложения на рынке, а также увеличению цен. Чиновники заявили об исправлении ситуации и постепенном сокращении стоимости. По сведениям Минсельхоза, на старте года подорожали говядина и свинина, но данное повышение не стало значительным. Так, в рознице свинина стала дороже на 8%, а говядина: на 3,4%.

Производители среди причин роста стоимости на курятину назвали увеличение цен на горючее и корм, уменьшение импортных объемов и «эффект низкой базы»: в начале минувшего года данный продукт стоил довольно дешево.



 
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Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:48

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